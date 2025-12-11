De acuerdo con el pronóstico, las condiciones climáticas podrían influir en la jornada electoral.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipó un marcado descenso en las temperaturas junto con una alta probabilidad de precipitaciones durante los próximos días, por lo que surge la interrogante sobre cuándo volverá a llover en Santiago.

De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones climáticas podrían influir en la jornada electoral, cuando los chilenos deban acudir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En este contexto, Chile ha celebrado procesos electorales en distintas épocas del año, incluyendo comicios en octubre durante periodos especialmente lluviosos, como en 1931, pero no existe documentación clara que indique que esas jornadas hayan estado marcadas por precipitaciones significativas.

No solo hoy: cuándo volverá a llover en Santiago esta semana

Este 2025, por primera vez en décadas, los modelos meteorológicos anticipan la posibilidad de lluvia y tormentas eléctricas para el domingo 14 de diciembre, lo que genera interés respecto de cómo podría verse afectada la participación y el normal desarrollo de la votación.

En tanto, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, indicó que para el domingo se espera que en la madrugada llegue un frente a Santiago. “Es un sistema frontal que proviene de la zona sur, que llega no tan debilitado para la época del año“, afirmó.

“Si uno ve a las cuatro de la mañana, está sobre el centro de Santiago y comienza a avanzar hacia el norte”, detalló.

Además, afectará a “toda la costa del litoral central desde Valparaíso hacia el norte hasta Concón y el sector interior de esta misma región”, señaló.

“No es una gran tormenta, es una precipitación que es más bien del tipo lluvia, y que, en el caso de Santiago, es al comienzo hasta antes del amanecer; y, en el caso de Valparaíso, durante las primeras horas de la mañana, tanto en la costa como en sectores interiores”, dijo.

“En la tarde, a media tarde, a la hora del almuerzo, va a haber más sol que nubosidad, pero después se vuelve a cubrir el sector oriente (de Santiago). Por la tarde podrían tener algunas gotitas algunas comunas del sector oriente, para el conteo de votos, así que no es conveniente que las mesas estén ubicadas en ambientes exteriores“, alertó.