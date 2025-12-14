30 meses de pausa electoral: cuándo son las próximas elecciones en Chile y las fechas clave en el calendario político

Tras cinco años con votaciones, el cronograma del Servel indica cuáles son los procesos que marcarán los próximos años.

Este domingo 14 de diciembre culminó un nuevo proceso electoral, situación por la cual los chilenos y chilenas se preguntan: ¿Cuándo son las próximas elecciones y cuál es el calendario político de nuestro país para los próximos años?

Tras un período con diversos comicios, que estuvo marcado por los dos procesos constituyentes fallidos y las elecciones de autoridades municipales, regionales y parlamentarias, hoy con la definición del nuevo Presidente de la República comienza un nuevo ciclo institucional.

Tras la segunda vuelta presidencial, el calendario del Servel avanza hasta el 9 de julio de 2028, donde se llevarán a cabo las elecciones primarias regionales y municipales, en caso de que los partidos lo soliciten. En aquella instancia, el voto será de carácter voluntario.

¿Cuándo son las próximas elecciones en Chile?

Posteriormente, se realizarán las elecciones regionales y municipales el 29 de octubre de 2028, donde la ciudadanía escogerá a los gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales.

El cronograma también contempla una segunda vuelta regional para el 26 de noviembre de 2028. Esto, en las regiones en donde no se alcance la mayoría necesaria para ser gobernador electo.

Después de ello, el calendario electoral continúa de la siguiente forma: