Los pormenores del insulto que recibió Hugo Gutiérrez mientras votaba en Iquique

La denuncia la realizó la pareja del ex parlamentario, Carmen Barrera, quien lo acompañó a sufragar en Iquique.

El ex diputado del Partido Comunista (PC) Hugo Gutiérrez recibió un insulto de parte de la presidenta de la mesa cuando acudió a votar en el balotaje de las Elecciones Presidenciales 2025, según denunció la pareja del otrora parlamentario, Carmen Barrera, quien lo acompañó a sufragar en la mesa 193 del Liceo Bernardo O’Higgins, en Iquique, en la Región de Tarapacá.

La mujer le contó a radio Cooperativa que el hecho ocurrió cuando el ex legislador se encontraba en la fila para registrarse, previo a emitir su voto.

De acuerdo con lo indicado por la prometida de Hugo Gutiérrez, ella escuchó el insulto que le dedicó al ex diputado la presidenta de la mesa.

El insulto que recibió Hugo Gutiérrez

En su relato de lo ocurrido en el local de votación, Barrera afirmó que oyó cuando la mujer dijo: “Ya está acá este pesado de mierda“.

“Me parece no solo una falta de respeto, sino también una forma indirecta de incidir en la votación“, dijo a continuación, y reveló que el ex parlamentario comunista “estaba acompañando a su mamá y a su papá, que vinieron a votar también en el local“.

Carmen Barrera manifestó que más tarde la presidenta de la mesa reconoció lo ocurrido y pidió disculpas, luego de lo cual se informó del hecho al delegado del local de votación.