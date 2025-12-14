Denuncia de intervención, aviso de bomba y las votaciones de los candidatos: así fueron las primeras horas de una fría segunda vuelta

Si bien la jornada se ha desarrollado con normalidad, han destacado algunos episodios como un presunto intervencionismo electoral.

A las 08:00 horas de este domingo 14 de diciembre se inició la segunda vuelta presidencial en todo el país con la apertura de las mesas. Una jornada marcada los cielos nublados y la lluvia que se ha registrado en varias ciudades de la zona centro sur. Para esta tarde se espera que Santiago también se sume con algunas gotas, principalmente al oriente.

La tónica de las primeras horas estuvieron marcadas por una expedita votación, ya que a diferencia de lo ocurrido hace un mes, es solo una papeleta donde la ciudadanía deberá elegir entre Jeannette Jara y José Antonio Kast. De estos dos candidatos, el último fue el primero en sufragar, en su caso, en la comuna de Paine.

En conversación con la prensa aseguró que, en caso de ganar el balotaje, su objetivo será “trabajar para todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas“ y que “vamos a dar la vida por recuperar y reconstruir la patria. Por eso, siempre apelamos a la unidad para avanzar y solucionar los temas que preocupan a las personas“.

En el caso de Jara, fue pasado el mediodía cuando llegó a su local de votación en la comuna de Conchalí. En su punto de prensa aseguró que tanto ella como su oponente respetarán los resultados y la decisión de todos los chilenos, confirmando además que, en su casa, llamará a Kast en caso de perder.

Carabineros, por su parte, si bien registraron filas en sus comisarías a lo largo del país, aseguraron que el proceso se realizó con normalidad. En tanto, el sitio web de la Comisaría Virtual no sufrió mayores problemas a diferencia de lo ocurrido en noviembre. En total, 391 mil personas han realizado el trámite para excusarse.

Denuncia de intervención electoral

En primeras horas de esta segunda vuelta, Jeannette Jara anunció que presentó una denuncia ante el Servel por presunto intervencionismo electoral. Esto, luego de que en redes sociales se confirmara que la empresa Lipigas, a través de la aplicación, envió mensajes llamando a votar por el candidato republicano.

Además, destacó que “este tipo de acciones podría constituir un abuso en el uso de los datos personales que las personas entregaron voluntariamente a la empresa para fines comerciales, y no para la difusión de mensajes políticos o electorales”.

Por su parte, Kast señaló que “no conozco el tema, no conozco el mensaje (…) A mi juicio, lo que se debe hacer, es hacer el planteamiento al Servel y a las autoridades que correspondan“.

Lipigas informó que “la madrugada de hoy se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía” y que “el incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes”.

Aviso de bomba

Una inusual situación se vivió en esta segunda vuelta presidencial en un local de votación ubicado en el Cerro O’Higgins de Valparaíso, debido a que se tuvo que evacuar debido a un aviso de bomba, lo que generó un amplio operativo del GOPE de Carabineros.

La denuncia se hizo a través de una llamada anónima al 133, obligando a las autoridades a exigir que los votantes que estaban el lugar se retiraran.

El delegado presidencial, Yanino Riquelme, declaró que “primero quiero hacer un llamado a la tranquilidad, se hizo una primera revisión, hay un destacamento de la Armada que ha estado tomando las primeras averiguaciones y a priori no se ha detectado nada“.

Además, agregó que “se ha desalojado el colegio en tranquilidad, se han desalojado alrededor de 80 personas en un primer momento, a esta hora han ido llegando más personas, pero hasta el momento se ha mentenido el orden“.