Elecciones Presidenciales 2025: a qué hora comienza la lluvia en Santiago

Pese a que la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025 se lleva a cabo a mediados de diciembre, la Dirección Meteorológica confirmó que la lluvia se hará presente en Santiago durante la jornada.

De acuerdo con lo previsto, las precipitaciones en la capital se presentarán con mayor intendidad en el sector oriente, pero también afectarán la zona central.

En esa línea, las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina, Peñalolén y San José de Maipo son aquellas en las que existe mayor posibilidad de que llueva.

En principio, se estima que en el centro de Santiago caerían 0,5 milímetros de lluvia, mientras que en el sector oriente podrían llegar a los 2 milímetros.

A qué hora partirá la lluvia en Santiago

Respecto de la hora en que comenzará la lluvia en Santiago, el pronóstico apuntó que será alrededor de las 13:00 horas. También se prevé que las precipitaciones durarán hasta cerca de las 17:00 horas.

A la vez, se adelantó que la temperatura en la Región Metropolitana alcanzará una máxima de 20 o 21 grados en horas de la tarde.

Debido al pronóstico, se llamó a quienes vayan a votar en ese bloque horario a que lo hagan debidamente abrigados, sobre todo si les tocará esperar en el exterior del local antes de emitir su sufragio.