“Los vamos a sorprender”: Kast mantiene en la incógnita dónde vivirá si gana las elecciones

El candidato republicano realizó un punto de prensa en las afueras de su local de votación en Paine donde abordó la información respecto a que viviría en La Moneda si gana el balotaje.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, llamó a tener respeto por el trabajo de la prensa al hacer uso de la palabra después de emitir su voto en el colegio Ana María Mogas de Paine, y luego de que algunos de sus adherentes se manifestaran contra los periodistas presentes en el lugar para cubrir las Elecciones Presidenciales 2025.

“Les voy a pedir que desde el primer día mostremos respeto. No hay nada más importante que la prensa para que nos fiscalice a todos. Y eso tiene que ser permanente en el tiempo”, recalcó.

En la oportunidad, aseveró que, si resulta electo, su compromiso es “trabajar para todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas“.

A la vez, descartó tener algún conocimiento sobre el mensaje que habría sido enviado desde las redes sociales de Lipigas, en el que se llamó a votar por él.

Valoró que “la gente tiene una consciencia cívica muy importante”, al destacar que las Elecciones Presidenciales 2025 se están desarrollando con mucha tranquilidad.

Consultado sobre los pasos que dará a contar del 11 de marzo en caso de resultar electo, Kast indicó que “vamos a dar la vida por recuperar y reconstruir la patria. Por eso, siempre apelamos a la unidad para avanzar y solucionar los temas que preocupan a las personas“.

Sobre el inicio de su eventual gobierno, dijo que “esperamos en esos primeros 90 días fijar las bases, pero en esos 90 días no se solucionarán todos los problemas”.

Kast mantiene la incógnita de dónde vivirá si gana las elecciones

Respecto de dónde vivirá en caso de resultar electo en las elecciones, José Antonio Kast manifestó que “los vamos a sorprender”, luego de que circularan versiones de que pretendía establecer su residencia en el Palacio de La Moneda.

Sostuvo que, si resulta electo, conformará su gabinete a más tardar a mediados de enero, para que las nuevas autoridades tengan al menos un mes a fin de prepararse “para trabajar desde el mismo 11 de marzo”.

Kast reiteró que en caso de ganar las elecciones e independiente de cuándo lo haga, efectivamente renunciará al Partido Republicano antes de asumir el mandato.