“Golpe de calor” en Santiago: el pronóstico del tiempo para esta semana en la Región Metropolitana

El pronóstico indica un drástico cambio en las temperaturas en los próximos días, donde nuevamente superarán los 30°C.

Tras una semana con temperaturas frescas y un domingo con lluvias débiles, la próxima semana el pronóstico indica que habrá un drástico cambio en el tiempo en Santiago y la Región Metropolitana.

A partir del lunes 15 de diciembre, habrá una nueva alza en las temperaturas, las cuales nuevamente alcanzarán y superarán los 30°C.

Para este lunes, se espera que la temperatura oscile entre 10°C y 30°C con cielo despejado e índice UV en categoría extremo.

El día más caluroso de la próxima semana en Santiago según el pronóstico del tiempo

Respecto al día más caluroso de la próxima semana, este será el martes 16 de diciembre. En aquella jornada se anticipan 34°C de máxima y 15°C de mínima.

En este sentido, el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, aseguró que habrá un “golpe de calor este martes. Vamos a estar hablando de eso, el hito que marcará la semana con este golpe de calor. Hay sectores que pueden llegar a 37°C”.

De acuerdo al pronóstico de Meteored para Santiago, en esta semana se mantendrán los cielos despejados, con temperaturas mínimas por sobre los 10°C y máximas de entre 27°C y 34°C.