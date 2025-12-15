¡Atención estudiantes! Junaeb tiene $800 millones sin reclamar: revisa si eres uno de los beneficiados

La entidad habilitó una plataforma digital que permite a los estudiantes consultar y cobrar sus becas pendientes de manera rápida y segura.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) informó que cerca de 10 mil estudiantes en todo el país aún no han cobrado las asignaciones que les corresponden.

Estos recursos provienen de becas como Práctica Técnico Profesional, Presidente de la República, Polimetales, Patagonia Aysén, Mantención Educación Superior, Integración Territorial y Beca Indígena, entre otras, que en conjunto suman casi $800 millones sin retirar.

Para facilitar el acceso a esta información, Junaeb habilitó un enlace oficial de consulta de pagos pendientes 2025 en su sitio web al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ, donde cada estudiante puede verificar si tiene recursos disponibles.

La plataforma también indica los plazos para cobrar las becas, por lo que desde el organismo instan a revisar los datos lo antes posible.

La directora nacional de Junaeb, Camila Rubio Araya, explicó que “esta iniciativa busca simplificar los procesos y el acceso a la información. Así lo hicimos con la postulación a los beneficios a través del Portal de Becas, que permitirá entregar ayudas a casi 200 mil estudiantes. Ahora ofrecemos una alternativa digital para que quienes, por olvido u otras razones, no han cobrado sus becas puedan hacerlo fácilmente”.

Rubio Araya agregó que “la verificación toma solo unos minutos y puede hacerse desde cualquier teléfono o computador”.



El procedimiento es el siguiente:

Ingresa a www.junaeb.cl

En la portada encontrarás la sección destinada a la consulta de pagos pendientes de becas.

Ingresa tu RUT y selecciona el periodo 2025.

Revisa si aparecen pagos pendientes.

La plataforma mostrará el detalle del beneficio y el monto disponible.

El cobro se realiza a través de BancoEstado, por lo que debes acudir con tu cédula de identidad a una sucursal de BancoEstado o BancoEstado Express, donde podrás retirar un comprobante en el tótem correspondiente y luego cobrarlo en caja. Si eres menor de 12 años (mujer) o 14 años (hombre), consulta con el RUT de tu tutor o tutora.

Finalmente, la directora Camila Rubio Araya destacó que “el objetivo es que las y los estudiantes utilicen estas herramientas a tiempo para que la ayuda llegue efectivamente a quienes más lo necesitan”.