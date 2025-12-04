Cómo funciona Palabrática, el nuevo juego del Mineduc para mejorar la lectura y las matemáticas

Con el objetivo de que pueda ser usado durante las vacaciones de verano, este recurso educativo se está entregando a más de 40 mil estudiantes de 1° a 4° básico.

El Ministerio de Educación lanzó el juego de cartas Palabrática: ¡Donde las palabras suman y los números hablan!, un nuevo recurso pedagógico gratuito que busca fortalecer los aprendizajes en Lectura y Matemática de forma lúdica tanto en la escuela como en el hogar, promoviendo la participación de las familias en el proceso educativo.

Como parte del lanzamiento, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia Martínez encabezó el

primer torneo de cartas Palabrática, en el que participaron las y los estudiantes de los 3° básicos del Liceo Poeta Neruda, de la comuna de La Granja. En el torneo, las y los estudiantes acompañados de docentes, asistentes de la educación y representantes del centro de madres, padres y apoderados se midieron en una primera instancia en los juegos ¿Qué palabra es? y Manos rápidas.



Posteriormente, los participantes que pasaron a la semifinal jugaron Guerra matemática y Memoriza y sigue, y en la final vencieron el juego a través de La fábrica de ideas.



Tras finalizar la competencia, la subsecretaria Alejandra Arratia, indicó que “la idea es que podamos conectar en estas vacaciones que están prontas a comenzar, con la alegría de aprender disfrutando y jugando”.

“Este es un juego que, desde el Ministerio de Educación, ponemos a disposición de todos los establecimientos educacionales, y de las familias, de forma digital y que, además, entregamos de

forma impresa a alrededor de 40 mil estudiantes a lo largo del país, en sus escuelas, para continuar aprendiendo elementos vinculados con la lectura y la matemática. Invitamos a todos y todas a acceder al juego, descargarlo y jugar, recordando siempre que todos los niños y todas las niñas pueden aprender”, añadió la autoridad.

Las y los estudiantes de 3° básico que participaron en el torneo de cartas Palabrática se mostraron entusiasmados con la experiencia. Maximiliano Cáceres comentó: “A mí el juego me pareció súper bacán porque nos enseñó a leer más rápido y también a hacer matemáticas”.

En tanto, Nayari Soto señaló: “Me gustó el juego de las manos rápidas, que era muy divertido. Porque te enseña muchas cosas. Te enseña a leer y ser más rápido”.

Este recurso educativo se está distribuyendo a más de 40 mil estudiantes de 1° a 4° básico en 386 establecimientos de todas las regiones del país, que fueron priorizados según mayores desafíos de aprendizaje identificados por el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Además, ya se encuentra disponible en versión digital para todo público en ESTE LINK.

Cabe señalar que la totalidad de las y los estudiantes de 1° a 4° básico de los establecimientos donde será entregado el recurso educativo podrán llevarse el juego a sus casas para compartir en familia

durante las vacaciones.