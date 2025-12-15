Enel suspende el servicio de manera periódica principalmente para realizar trabajos de mantención, reparación y actualización de la red eléctrica.

Enel informó que este lunes 15 de diciembre se realizarán nuevos cortes de luz programados en 13 comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, en algunos sectores la interrupción del servicio se extenderá por al menos siete horas.

La empresa explicó en su sitio web que estos cortes son avisados con anticipación para que las personas puedan planificar sus actividades con tiempo.

Para verificar si una vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, los usuarios pueden ingresar su dirección en el buscador disponible en ESTE LINK donde encontrarán toda la información detallada.

Además, si el corte impacta a personas electrodependientes, Enel dispuso los siguientes teléfonos de contacto para solicitar apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Revisa las 13 comunas que tendrán cortes de luz programado este lunes

Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: Desde las 9:00 hasta las 11:00 horas.

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La Reina: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: Desde las 9:30 hasta las 11:30 horas.

San Joaquín: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Independencia: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Lo Prado: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: Desde las 16:00 hasta las 17:30 horas.

Cerrillos: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

San Ramón: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Enel lleva a cabo cortes de luz programados de manera periódica principalmente para realizar trabajos de mantención, reparación y actualización de la red eléctrica. Estas tareas son esenciales para evitar fallas de mayor impacto y asegurar un servicio más confiable.

Gracias a estas interrupciones, la empresa puede cambiar cables deteriorados, podar árboles que podrían interferir con las líneas, arreglar postes en mal estado o implementar mejoras tecnológicas en la infraestructura.