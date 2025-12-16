La suspensión del suministro eléctrico tendrá una duración de al menos siete horas en algunos sectores.

La compañía Enel informó que este martes 16 de diciembre se llevarán a cabo nuevos cortes de luz programados en cuatro comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo señalado por la empresa, en algunos sectores la interrupción del servicio se extenderá por un mínimo de siete horas, debido a trabajos previamente planificados.

Desde Enel explicaron en su sitio web que estas suspensiones son avisadas con anticipación, con el objetivo de que los clientes puedan organizar sus actividades con tiempo.

Para verificar si una vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, los usuarios pueden ingresar su dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel, donde se entrega información detallada sobre los cortes programados.

Además, en caso de que la interrupción del suministro impacte a personas electrodependientes, la empresa dispuso los siguientes números de contacto para solicitar apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Cortes de luz programados por Enel: revisa las comunas que estarán sin electricidad

Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:30 horas.

Santiago: Desde las 11:30 hasta las 16:30 horas.

Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Enel lleva a cabo cortes de luz programados de manera periódica principalmente para realizar trabajos de mantención, reparación y actualización de la red eléctrica. Estas tareas son esenciales para evitar fallas de mayor impacto y asegurar un servicio más confiable.

Gracias a estas interrupciones, la empresa puede cambiar cables deteriorados, podar árboles que podrían interferir con las líneas, arreglar postes en mal estado o implementar mejoras tecnológicas en la infraestructura.