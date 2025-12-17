Durante la noche de Año Nuevo, las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar ofrecen una amplia gama de opciones de hospedaje en hoteles para quienes desean disfrutar de las celebraciones junto al mar y los espectaculares fuegos artificiales.
En Valparaíso, muchos alojamientos combinan el encanto patrimonial con vistas panorámicas de la bahía, mientras que en Viña del Mar predominan hoteles frente a la playa con servicios modernos y comodidad.
En ese contexto, las reservas para esa fecha suelen agotarse con anticipación debido a la alta demanda, por lo que es recomendable asegurar habitación con tiempo. Además, numerosos hoteles ofrecen paquetes especiales que incluyen cena, eventos festivos y acceso preferente a zonas de observación del show pirotécnico, lo que convierte a ambas ciudades en destinos ideales para recibir el Año Nuevo.
Cuánto cuesta hospedarse en Valparaíso y Viña del Mar durante la noche del Año Nuevo 2026
Viña del Mar
Casino Enjoy
¿Qué incluye la noche de Año Nuevo?
- 2 o 3 noches de alojamiento
- Desayuno en @santerra_buffet cada mañana
- Cena de Año Nuevo en nuestro salón Ballroom
- Acceso ilimitado a las instalaciones del Spa.
Precio: $2.141.000.
Hotel Oceanic
- Doble Estándar con Vista a la Calle: $1.090.000.-CLP
- King Junior Suite Con Vista al Mar: $1.520.000.-CLP
- King Junior Suite con Balcón/Terraza con Vista al Mar: $1.620.000.-CLP
¿Qué incluye?
- 2 noches de alojamiento (30/12 al 01/01 o 31/12 al 02/01)
- Coctel en terraza del hotel
- Cotillón
- DJ con música bailable
- Bar abierto
- Desayuno servido en habitación (exceptuando habitaciones familiares),
- Estacionamiento sin costo para huéspedes al aire libre.
- Piscina temperada al exterior (32 °C).
Sheraton Miramar
Escapada de Descanso
Incluye:
- Desayuno buffet en Restaurant Travesía para dos personas
- Amenidad de bienvenida Miramar
- Estacionamiento incluido
Desde $229.000.
Valparaíso
Casablu Hotel
Casablu Hotel en Valparaíso ofrece habitaciones cómodas con baños privados, vistas a la ciudad y equipamiento moderno. Cada habitación incluye un escritorio, TV y WiFi gratis, asegurando una estancia agradable.
De acuerdo a Booking, el precio para la noche del 31 de diciembre es de $629.455.
OHiggins Park Hotel
El hotel cuenta con un restaurante familiar que sirve cocina internacional, latinoamericana y parrilladas. Los huéspedes pueden disfrutar de brunch, almuerzo y cena en un ambiente tradicional. Un bar ofrece un espacio relajante.
De acuerdo a Booking, el precio para la noche del 31 de diciembre es de $196.876. Más información en ESTE LINK.