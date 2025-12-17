Secciones
Cuánto cuesta hospedarse en Valparaíso y Viña del Mar durante la noche del Año Nuevo 2026

Las reservas para esa fecha suelen agotarse con anticipación debido a la alta demanda, por lo que es recomendable asegurar habitación con tiempo.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Durante la noche de Año Nuevo, las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar ofrecen una amplia gama de opciones de hospedaje en hoteles para quienes desean disfrutar de las celebraciones junto al mar y los espectaculares fuegos artificiales.

En Valparaíso, muchos alojamientos combinan el encanto patrimonial con vistas panorámicas de la bahía, mientras que en Viña del Mar predominan hoteles frente a la playa con servicios modernos y comodidad.

En ese contexto, las reservas para esa fecha suelen agotarse con anticipación debido a la alta demanda, por lo que es recomendable asegurar habitación con tiempo. Además, numerosos hoteles ofrecen paquetes especiales que incluyen cena, eventos festivos y acceso preferente a zonas de observación del show pirotécnico, lo que convierte a ambas ciudades en destinos ideales para recibir el Año Nuevo.

Viña del Mar

Casino Enjoy

¿Qué incluye la noche de Año Nuevo?

  • 2 o 3 noches de alojamiento
  • Desayuno en @santerra_buffet cada mañana
  • Cena de Año Nuevo en nuestro salón Ballroom
  • Acceso ilimitado a las instalaciones del Spa.

Precio: $2.141.000.

Reserva ahora y asegura tu lugar

target="_blank" rel="noreferrer noopener">EN ESTE LINK.

Hotel Oceanic

  • Doble Estándar con Vista a la Calle: $1.090.000.-CLP
  • King Junior Suite Con Vista al Mar: $1.520.000.-CLP
  • King Junior Suite con Balcón/Terraza con Vista al Mar: $1.620.000.-CLP

¿Qué incluye?

  • 2 noches de alojamiento (30/12 al 01/01 o 31/12 al 02/01)
  • Coctel en terraza del hotel
  • Cotillón
  • DJ con música bailable
  • Bar abierto
  • Desayuno servido en habitación (exceptuando habitaciones familiares),
  • Estacionamiento sin costo para huéspedes al aire libre.
  • Piscina temperada al exterior (32 °C).

Revisa el detalle HACIENDO CLIC ACÁ.

Sheraton Miramar

Escapada de Descanso

Incluye:

  • Desayuno buffet en Restaurant Travesía para dos personas
  • Amenidad de bienvenida Miramar
  • Estacionamiento incluido

Desde $229.000.

Para pedir una cotización específica debes llamar a +56 9 8157 4143 o visitar ESTE LINK.

Valparaíso

Casablu Hotel

Casablu Hotel en Valparaíso ofrece habitaciones cómodas con baños privados, vistas a la ciudad y equipamiento moderno. Cada habitación incluye un escritorio, TV y WiFi gratis, asegurando una estancia agradable.

De acuerdo a Booking, el precio para la noche del 31 de diciembre es de $629.455.

Revisa más información directamente EN ESTE LINK.

OHiggins Park Hotel

El hotel cuenta con un restaurante familiar que sirve cocina internacional, latinoamericana y parrilladas. Los huéspedes pueden disfrutar de brunch, almuerzo y cena en un ambiente tradicional. Un bar ofrece un espacio relajante.

De acuerdo a Booking, el precio para la noche del 31 de diciembre es de $196.876. Más información en ESTE LINK.


