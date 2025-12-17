Las reservas para esa fecha suelen agotarse con anticipación debido a la alta demanda, por lo que es recomendable asegurar habitación con tiempo.

Durante la noche de Año Nuevo, las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar ofrecen una amplia gama de opciones de hospedaje en hoteles para quienes desean disfrutar de las celebraciones junto al mar y los espectaculares fuegos artificiales.

En Valparaíso, muchos alojamientos combinan el encanto patrimonial con vistas panorámicas de la bahía, mientras que en Viña del Mar predominan hoteles frente a la playa con servicios modernos y comodidad.

En ese contexto, las reservas para esa fecha suelen agotarse con anticipación debido a la alta demanda, por lo que es recomendable asegurar habitación con tiempo. Además, numerosos hoteles ofrecen paquetes especiales que incluyen cena, eventos festivos y acceso preferente a zonas de observación del show pirotécnico, lo que convierte a ambas ciudades en destinos ideales para recibir el Año Nuevo.

Cuánto cuesta hospedarse en Valparaíso y Viña del Mar durante la noche del Año Nuevo 2026

Viña del Mar

Casino Enjoy

¿Qué incluye la noche de Año Nuevo?

2 o 3 noches de alojamiento

Desayuno en @santerra_buffet cada mañana

Cena de Año Nuevo en nuestro salón Ballroom

Acceso ilimitado a las instalaciones del Spa.

Precio: $2.141.000.

Hotel Oceanic

Doble Estándar con Vista a la Calle: $1.090.000.-CLP

King Junior Suite Con Vista al Mar: $1.520.000.-CLP

King Junior Suite con Balcón/Terraza con Vista al Mar: $1.620.000.-CLP

¿Qué incluye?

2 noches de alojamiento (30/12 al 01/01 o 31/12 al 02/01)

Coctel en terraza del hotel

Cotillón

DJ con música bailable

Bar abierto

Desayuno servido en habitación (exceptuando habitaciones familiares),

Estacionamiento sin costo para huéspedes al aire libre.

Piscina temperada al exterior (32 °C).

Sheraton Miramar

Escapada de Descanso

Incluye:

Desayuno buffet en Restaurant Travesía para dos personas

Amenidad de bienvenida Miramar

Estacionamiento incluido

Desde $229.000.

Valparaíso

Casablu Hotel

Casablu Hotel en Valparaíso ofrece habitaciones cómodas con baños privados, vistas a la ciudad y equipamiento moderno. Cada habitación incluye un escritorio, TV y WiFi gratis, asegurando una estancia agradable.

De acuerdo a Booking, el precio para la noche del 31 de diciembre es de $629.455.

OHiggins Park Hotel

El hotel cuenta con un restaurante familiar que sirve cocina internacional, latinoamericana y parrilladas. Los huéspedes pueden disfrutar de brunch, almuerzo y cena en un ambiente tradicional. Un bar ofrece un espacio relajante.

De acuerdo a Booking, el precio para la noche del 31 de diciembre es de $196.876. Más información en ESTE LINK.



