Buen Dato

Tren del Recuerdo en Año Nuevo: detalles de las fechas, rutas y precios

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El Tren del Recuerdo es un servicio ferroviario turístico que ofrece recorridos especiales a lo largo de distintas rutas, permitiendo a los pasajeros disfrutar de viajes nostálgicos en trenes históricos equipados con vagones restaurados.

Durante sus viajes, los pasajeros pueden contemplar paisajes naturales y urbanos, combinando ocio y cultura ferroviaria en una experiencia única.

Además de sus recorridos regulares, el Tren del Recuerdo anunció viajes especiales para diciembre y para Año Nuevo, brindando a familias y turistas la oportunidad de vivir un paseo tradicional que evoca la historia del ferrocarril en Chile.

Recorridos del Tren del Recuerdo en diciembre

Rancagua – San Antonio, sábado 20 de diciembre:
Los pasajes tienen precios que van desde $29.900 en el vagón salón hasta $109.000 en el vagón comedor. Los asientos pueden reservarse HACIENDO CLIC ACÁ.

Santiago – San Antonio, domingo 21 de diciembre:
Los boletos oscilan entre $29.900 en salón y $109.000 en comedor o video-bar.

Tren de Año Nuevo Santiago – Limache, 31 de diciembre:
Se trata de un servicio especial para recibir el 2026, con un recorrido entre Santiago y Limache, que incluye conexión hacia Viña del Mar.

El paquete contempla viaje hasta la estación Miramar para disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales, snack, servicio de cafetería, trayecto exclusivo de regreso a las 2:30 horas y regreso a Estación Central.

Los boletos tienen un valor de $71.900 en clase turista, $81.900 en salón y $89.900 preferencial, y se pueden adquirir en este enlace donde también está disponible el cronograma completo del viaje.

