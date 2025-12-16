¿Cena elegante o fiesta deslumbrante? Revisa los precios en los casinos de Santiago para Año Nuevo

Vive la magia de la última noche del año con cenas gourmet, música en vivo y la emoción de los juegos. Recibe el 2026 entre lujo, entretenimiento y momentos inolvidables junto a tus seres queridos.

Celebrar Año Nuevo en un casino se ha convertido en una de las opciones más atractivas para quienes buscan combinar buena comida, entretenimiento y una experiencia única para recibir el 2026.

Estos lugares no solo ofrecen cenas gourmet con menús especialmente preparados para la ocasión, sino que también incluyen shows en vivo, música, baile y la emoción de los juegos de azar en un ambiente elegante y festivo.

Desde brindis a medianoche hasta espectáculos sorprendentes, los casinos se transforman en el escenario perfecto para quienes desean empezar el año con lujo, diversión y momentos inolvidables junto a amigos y familiares.

Revisa los precios en los casinos de Santiago para Año Nuevo

Casino Monticello



Situado en San Francisco de Mostazal, Monticello recibirá el Año Nuevo con una fiesta bajo el concepto Silver and Light, que comenzará a las 20:00 horas del 31 de diciembre.



El evento incluirá un menú cuidadosamente diseñado:

Aperitivos:

Bocadito de pulpo ahumado con queso crema y eneldo

Arancine de risotto en panko con carne de jaiba

Pastrami con miel, quinua andina y tártara de ají verde

Plato de fondo:

Salmón marinado en remolacha acompañado de camarones en mantequilla avellanada

Plato principal:

Wagyu braseado a baja temperatura

Mil hojas de papas trufadas

Demi-glace de chocolate bitter

Postre:

Mousse de chocolate belga platinado con frutos del bosque

Cada plato incluye maridajes especialmente seleccionados para potenciar los sabores y ofrecer una experiencia gastronómica completa.

La celebración continuará hasta las 03:00 horas, con conteo de medianoche y una animada fiesta bailable.

Valores:

Cena + fiesta (opciones tradicionales o veganas): $195.000

Menú infantil + Candy Bar: $95.000.

Casino Enjoy Santiago



Para quienes buscan celebrar cerca de la capital, Casino Enjoy Santiago ofrecerá una experiencia gastronómica en Santerra Buffet Mediterráneo el 31 de diciembre:

Buffet adultos: $79.500

Buffet infantil (7 a 12 años): $29.500

Niños menores de 6 años: Gratis

La propuesta incluye trago de bienvenida, copa durante el servicio, antipastos, ensaladas, guarniciones, pastas, parrilla y postres, garantizando una velada deliciosa para toda la familia.