Encuentra los regalos de Navidad en La Furia del Libro 2025: revisa la programación completa

El evento es gratuito y contará con la participación de invitados nacionales e internacionales con más de 80 charlas, lanzamientos y actividades.

Un panorama ideal para quienes buscan regalos originales para Navidad y disfrutan de la lectura es La Furia del Libro, una actividad que se realizará del 18 al 21 de diciembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Considerado uno de los festivales literarios más importantes del país, este encuentro fue fundado en 2009 con el objetivo de visibilizar la producción editorial independiente, tanto nacional como internacional, y de generar un espacio de encuentro entre lectores, autores y editoriales.

La programación incluirá la participación de reconocidos autores internacionales, entre ellos:

Elvira Navarro y Daniel Sardá (España)

Mara Parra, Natalia Ortiz Maldonado, Luciano Lamberti, Juan Manuel Silva Barandica, Romina Paula y Marina Berri (Argentina)

Damián González Bertolino, Rafaela Lahore y Yanina Vidal (Uruguay)

Hernán Ronsino (Argentina)

Santiago Wills (Colombia).

Durante el viernes, sábado y domingo, a las 18:00 horas, se llevará a cabo un ciclo de charlas en colaboración con el Centro Cultural de España en Chile y la revista Cuadernos Hispanoamericanos.

El sábado 20, también a las 18:00 horas, se anunciará al ganador de la segunda edición del Premio de Crónicas Inéditas en Español Nuevas Plumas Chile, y se presentará el libro que reúne a los quince finalistas de la edición 2025, publicado por Berrinche Ediciones.

Otras actividades destacadas incluyen un conversatorio con Caiozzama el jueves 18 a las 19:00 horas, y un encuentro con el Jurado Infantil del Premio Cultura Científica 2025, organizado junto a la Universidad Autónoma y CECREA Valdivia, el viernes 19 a las 17:00 horas.

La feria ofrecerá también diversas actividades orientadas al público infantil y juvenil, especialmente durante las mañanas del fin de semana.

Revisa EN ESTE LINK la programación completa de la Furia del Libro.