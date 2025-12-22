Es importante tener en cuenta que el miércoles 24 de diciembre los locales cerrarán antes de lo habitual.

Durante la Navidad, los horarios de atención del comercio y supermercados suelen ajustarse para adaptarse a la alta afluencia de público y a las festividades.

Es importante tener en cuenta que el miércoles 24 de diciembre los locales cerrarán antes de lo habitual, mientras que el jueves 25, al ser feriado irrenunciable, permanecerán completamente cerrados.

Compras de Navidad 2025: estos son los horarios de supermercados y malls durante esta semana

Aquí puedes ver los horarios de funcionamiento de los principales locales comerciales del país.

Malls

Parque Arauco:

Hasta el 23 de diciembre, el centro comercial estará abierto de 10:00 a 22:00 horas. El 24 de diciembre, la atención será de 9:00 a 18:00 horas.

El 25 de diciembre permanecerá cerrado, excepto Cinépolis y Mori.

Mall Plaza:

Del 19 al 23 de diciembre, las tiendas, Autoplaza y áreas de entretención funcionarán de 9:30 a 21:30 horas, mientras que el patio de comidas abrirá de 10:00 a 23:00 horas.

25 de diciembre cerrado excepto el cine.

Cenco Malls:

Los horarios de cada sucursal se pueden revisar directamente EN ESTE ENLACE.

Mall Vivo El Centro:

El 23 de diciembre atenderá de 10:00 a 21:00 horas. El 24 de diciembre abrirá de 9:00 a 19:00 horas, y el 25 de diciembre permanecerá cerrado.

Mall Marina, Mall Curicó y Mall del Centro de Concepción:

Hasta el 23 de diciembre, la atención será de 9:30 a 21:30 horas. El 24 de diciembre, cerrarán a las 18:30 horas.

Supermercados: