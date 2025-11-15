Tiendas, área de entretención y patio de comidas: así será el mall Parque Chicureo en Colina

Para el primer semestre del próximo año está prevista la apertura del nuevo mall Parque Chicureo, en la comuna de Colina, que incorporará más de 40 tiendas, cine y un centro médico, además de un área de restaurantes y un patio de comidas.
Iniciadas a fines de 2023 en la intersección de la Avenida Chicureo con la Autopista Los Libertadores, la obra contempla un espacio de 8.000 metros cuadrados de su parque central y otros 20.000 de áreas verdes.
Según se indicó desde la empresa encargada de la construcción, Ebco Desarrollo y Rentas, “este proyecto no solo busca satisfacer necesidades comerciales. También ha sido pensado para integrarse armónicamente con su entorno, generar oportunidades para emprendedores y fomentar el crecimiento de la comunidad local“.
Cómo será el mall Parque Chicureo en Colina
De acuerdo con lo adelantado por la compañía, el mall Parque Chicureo incluirá:
- 2 tiendas ancla (Homecenter e Hiper Líder).
- 8 operadores intermedios (gimnasio, cine, preuniversitario, centro médico, tiendas, entretención, etcétera).
- 40 locales menores.
- Área de restaurantes y de patio de comidas.
- Área de entretención.
- Área especial para delivery de operadores (sector de despacho, área de descanso, baño y estacionamientos).
- Drive thru.
- 40 cuadras de ciclovías.
- Muro de escalada.
Además, contempla un anfiteatro, una pista gratuita para patines, skate y bicicleta, y un hub gourmet al que la empresa describió como “un espacio de arquitectura y estilo industrial, que integrará a chefs y restaurantes consagrados, talentos emergentes y oferta cultural“.
En el aspecto de la seguridad, se invertirán más de dos millones de dólares en infraestructura física y tecnología inteligente que permiten detectar, por ejemplo, “merodeos prolongados, ingresos no autorizados, vehículos sin patente visible o movimientos inusuales en horarios críticos“.
A la vez, el mall Parque Chicureo “será el primer centro comercial en recolectar aguas lluvias, tratar aguas grises y plantar áreas verdes con especies nativas y exógenas de bajo consumo“, concluyó la compañía.