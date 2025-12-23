¿Trabajas con boletas de honorarios? SII aumentará el monto de retención en 2026

Conoce el porcentaje que retendrá el SII a quienes emitan boletas de honorarios y el aumento que tendrá en los próximos años.

Las personas que emiten boletas de honorarios tendrán un nuevo incremento en la retención por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) a partir del 1 de enero de 2026.

La retención que se aplica actualmente es de 14,5% y aumentará a un 15,25% el próximo mes, cuyo cambio se realizará automáticamente.

A modo de ejemplo, si un contribuyente emite una boleta por $500.000, se le retiene un monto de $72.500. Considerando lo anterior, a partir del 2026 esta retención será de $76.250.

Esto, en el marco de Ley N° 21.133 que se promulgó en 2019 y que establece un incremento gradual de 0,75% anual hasta el 2027, donde el porcentaje aumentará 1% en 2028 para finalmente alcanzar una retención total de 17% en las boletas de honorarios.

En el año en que se promulgó dicha ley, comenzó la cotización obligatoria de los trabajadores que emiten boletas de honorarios, incorporándolos a los regímenes de Protección Social para otorgarles la misma coberturas de las personas que trabajan de forma dependiente.

Con el fin de mitigar el impacto en las rentas líquidas, se consideró un proceso de transición en el cual los porcentajes de retención subirán gradualmente hasta el 2028.

Así aumentarán gradualmente los montos de retención en las boletas de honorarios: