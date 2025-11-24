SII y su cruzada contra casinos clandestinos: se querelló contra comerciantes nacionales y chinos

Todos los involucrados realizaron los ilícitos en la ciudad de Chillán, tras ser detectados en una serie de controles en 2024.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) sigue adelante en su cruzada contra los casinos clandestinos y presentó una querella contra un grupo de comerciantes por no contar con la autorización legal, administrativa, ni municipal que les permita el desarrollo del giro de casinos o casas de apuestas.

Esto, tras realizar entre octubre y noviembre de 2024, una serie de controles de cumplimiento tributario en terreno en Chillán, “donde pudo detectar diversos locales comerciales dedicados a la explotación de máquinas de azar y juegos de apuestas”, los que contaban con un gran número de máquinas de juego del tipo tragamonedas.

Los delitos incluidos en la querella presentada por el SII corresponden a los artículos del Código tributario que sanciona “el comercio ejercido a sabiendas sobre mercaderías, valores o especies de cualquiera naturaleza sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio, con multa del 50% al 400% de los impuestos eludidos y con presidio o relegación en cualquiera de sus grados. La reincidencia será sancionada con pena de presidio o relegación menores en su grado máximo”.

La querella del SII por casinos clandestinos

El SII constató que los 12 querellados – cuatro comerciants chilenos y ocho de nacionalidad china- ejercen en forma clandestina el giro de casino de juegos, sin que hayan cumplido con las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos asociados, tanto en materia de IVA como Renta.

A esto se sumó que los querellados registran inicio de actividades y giros comerciales distintos a los necesarios para la actividad de Casino de Juegos, además de no presentar declaraciones mensuales de IVA e Impuesto a la Renta por los ingresos obtenidos por este tipo de acciones.