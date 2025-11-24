SII y su cruzada contra casinos clandestinos: se querelló contra comerciantes nacionales y chinos

El Servicio de Impuestos Internos (SII) sigue adelante en su cruzada contra los casinos clandestinos y presentó una querella contra un grupo de comerciantes por no contar con la autorización legal, administrativa, ni municipal que les permita el desarrollo del giro de casinos o casas de apuestas.
Esto, tras realizar entre octubre y noviembre de 2024, una serie de controles de cumplimiento tributario en terreno en Chillán, “donde pudo detectar diversos locales comerciales dedicados a la explotación de máquinas de azar y juegos de apuestas”, los que contaban con un gran número de máquinas de juego del tipo tragamonedas.
Los delitos incluidos en la querella presentada por el SII corresponden a los artículos del Código tributario que sanciona “el comercio ejercido a sabiendas sobre mercaderías, valores o especies de cualquiera naturaleza sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio, con multa del 50% al 400% de los impuestos eludidos y con presidio o relegación en cualquiera de sus grados. La reincidencia será sancionada con pena de presidio o relegación menores en su grado máximo”.
La querella del SII por casinos clandestinos
El SII constató que los 12 querellados – cuatro comerciants chilenos y ocho de nacionalidad china- ejercen en forma clandestina el giro de casino de juegos, sin que hayan cumplido con las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos asociados, tanto en materia de IVA como Renta.
A esto se sumó que los querellados registran inicio de actividades y giros comerciales distintos a los necesarios para la actividad de Casino de Juegos, además de no presentar declaraciones mensuales de IVA e Impuesto a la Renta por los ingresos obtenidos por este tipo de acciones.