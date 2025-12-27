Hasta 36°C: la intensa ola de calor que golpeará a Santiago y siete regiones del país hasta Año Nuevo

Revisa cómo estará el tiempo en los próximos días y cuántos grados se esperan en Año Nuevo, donde se emitió un aviso para varias regiones.

Una intensa ola de calor afectará a la zona centro previo a la celebración de Año Nuevo, donde Santiago experimentará un gran aumento en las temperaturas, situación por la cual la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso para la RM y otras seis regiones.

En el caso de la capital, para este fin de semana se pronostica que los termómetros alcancen los 32°C, mientras que en otros sectores de la Región Metropolitana, como las comunas de Lampa, Colina y Tiltil se podrían registrar máximas de 33°C.

No obstante, el peak de calor se registrará a comienzos de la próxima semana, por lo que se espera que el Año Nuevo sea igual o más caluroso que Navidad.

El lunes, se espera que los termómetros alcancen los 34°C en Santiago, mientras que el martes y el miércoles 31 de diciembre podrían llegar a los 35°C, según Meteored.

El clima podría estar aún más intenso en comunas como Rancagua, Curicó y Talca, donde se espera que las máximas alcancen los 35°C o 36°C.

Ola de calor en Santiago: el aviso por altas temperaturas hasta Año Nuevo 2026 en siete regiones

En este marco, la DMC, emitió un aviso por altas temperaturas para siete regiones del país, el cual regirá desde el domingo 28 de diciembre hasta el 31 de diciembre, cuando se celebre el Año Nuevo.

En el aviso, se advierte que la zonas precordilleranas de la Región de Valparaíso podrían alcanzar los 36°C, cuyo fenómeno se explica debido a una circulación ciclónica en superficie y de una dorsal en altura en la zona central.

Dicho aviso considera las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.