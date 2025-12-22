De Tommy Rey a Princesa Alba: los inolvidables shows y momentos culturales que han tenido lugar en la Torre Entel

En la cuenta regresiva al esperado regreso de la celebración de Año Nuevo en la Torre, estas son las presentaciones musicales e intervenciones artísticas y deportivas más emblemáticas que han dado vida al ícono santiaguino que cumple 50 años.

Cinco décadas de música, arte y encuentros ciudadanos que consolidan a este ícono santiaguino como un escenario clave de la cultura chilena. CEDIDA.

Tras siete años de ausencia, la Torre Entel retomará su histórica tradición con un espectáculo que promete marcar un antes y un después en las celebraciones de Año Nuevo. Este 31 de diciembre, el show celebra la diversidad musical chilena, reuniendo desde los ritmos de cumbia de Américo y La Noche hasta las tendencias urbanas de Princesa Alba y la DJ Isabella Serafini.

El evento, que vuelve a posicionar a la torre como un escenario central de la capital, combinará la música en vivo con una prometedora puesta en escena de 1.000 drones luminosos y 7.000 monotiros de fuegos artificiales.

“Desde sus inicios, la Torre Entel ha sido no sólo un ícono, sino también un escenario natural donde la música y la cultura chilena han plasmado momentos memorables. Cada artista que ha actuado aquí, cada intervención que se ha realizado ha aportado a construir un legado cultural que queremos honrar y proyectar hacia el futuro”, destaca la gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel, Patricia Muñoz.



La Torre Entel, construida en 1974, se ha consolidado como un ícono de las telecomunicaciones y el avance tecnológico, trascendiendo su función original para convertirse en un símbolo cultural de la historia chilena. Sus 127 metros de altura, que emulan una antorcha inspirada en las antiguas señales de humo, han sido escenario de memorables espectáculos, intervenciones, videoclips y portadas de discos, uniendo a diversas generaciones a través de la música.

Las primeras celebraciones de Año Nuevo en la Torre Entel. CEDIDA.

Un icono cultural

En 2017, en el marco del Festival Hecho en Casa, se invitó a artistas residentes en Chile a diseñar una intervención para el pilar de la Torre. La ganadora fue la muralista y mosaiquista chilena Valeria Merino con su obra “Mariposas Chilensis”, que cubrió el edificio con grandes mariposas. Los años siguientes, por el mismo concurso, la Torre fue visitada por un pájaro carpintero que sorprendió a los santiaguinos con un curioso paisaje.

“Mariposas Chilensis” transforma la Torre Entel en Festival Hecho en Casa. CEDIDA.

Además, ha sido parte de los eventos deportivos de la capital, mostrando su apoyo en maratones o cuando se “encendió” como una antorcha gigante para dar la bienvenida a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023, y también la postal de peticiones de matrimonio, como en la historia de Víctor y Paola hace diez años.

Escenario para la música chilena

La era dorada de las celebraciones masivas llegó en los años 90 y 2000, cuando la Torre se convirtió en el escenario preferido para las fiestas de Año Nuevo. Durante años, artistas como La Sonora Palacios, Tommy Rey, Américo, Villa Cariño, Ráfaga y Croni-K, entre otros, transformaron la Alameda en una pista de baile gigante con éxitos como “Todos los domingos”, “El galeón español” y “Un año más”, estableciendo así una tradición que marcaría el pulso musical de Santiago en esta celebración congregando a más de 400 mil personas.

Con el paso del tiempo, la Torre Entel consolidó su importancia y simbolismo en el ámbito musical chileno. Un hito que lo demuestra fue la grabación en 2011 del videoclip de “Quiero verte más”, el éxito de Francisca Valenzuela. En la producción, la artista asciende por las escaleras de la Torre para culminar la canción en la cima, ofreciendo a los espectadores una asombrosa vista panorámica de Santiago.

Por su parte, la influyente banda chilena Chancho en Piedra, conocida por su particular estilo y referencias a la cultura popular, rindió un particular y memorable tributo a la icónica estructura. La Torre Entel fue incluida en la carátula de su álbum “Otra cosa es con guitarra”, donde aparece integrada junto a otros elementos representativos de la identidad y el imaginario nacional. La banda consolidó a la Torre como símbolo cultural en el paisaje chileno al destacarla junto a íconos como los moáis, los cóndores andinos y las casas chilotas.

Los Bunkers marcaron otro hito en la historia del edificio en mayo de este año con una presentación sorpresa en su base, celebrando los 50 años de la Torre y la instalación de la nueva pantalla digital, reafirmando el vínculo entre tecnología y cultura que caracteriza a la Torre. Este concierto demostró que el edificio sigue siendo un punto de encuentro vital para la ciudadanía.

Los Bunkers en la celebración de los 50 años de la Torre Entel. CEDIDA.

Una nueva apuesta

Para Año Nuevo, la empresa de tecnología y telecomunicaciones prepara su regreso. De la mano de Groupe F, prestigiosa productora francesa de espectáculos pirotécnicos conocida por sus intervenciones en la Torre Eiffel y el London Eye, la Torre Entel iluminará el cielo de la capital con un espectáculo que combinará música en vivo, drones y fuegos artificiales. “Este 2026 queremos rendir homenaje a esa historia, pero mirando al futuro con un espectáculo que combinará lo mejor de nuestra tradición con la más avanzada tecnología”, señala Muñoz.



Con más de cinco décadas de historia, la Torre Entel no solo recupera una tradición, sino que reafirma su rol como ícono cultural de Santiago. La bienvenida al Año Nuevo 2026 promete ser el punto de encuentro y celebración. Más detalles del evento aquí.