Desde el viernes 26 se espera un leve descenso del calor con temperaturas máximas bajo los 30 °C.

La Región Metropolitana (RM) enfrentará un peak de calor y temperaturas muy elevadas este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre durante la Nochebuena y la Navidad.

Debido a esta situación, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por calor extremo para ambos días.

Según el informe, las condiciones del tiempo estarán marcadas por estabilidad atmosférica, cielos despejados y abundante radiación solar, lo que hará que las temperaturas superen rápidamente los 30 °C en gran parte de la RM.

Alejandro Sepúlveda, periodista experto en meteorología de Megatiempo, señaló que en ambas jornadas se registrarán hasta ocho horas consecutivas con temperaturas sobre los 30 °C, alcanzándose el punto más alto entre las 16:00 y 16:30 horas.

Calurosa Navidad: ¿cuál será el peak de calor para esta jornada en la RM?

De acuerdo con el pronóstico de Meteochile, tanto el miércoles 24 como el jueves 25 serán jornadas de calor intenso en Santiago y sus alrededores. Las temperaturas máximas estimadas por sector son las siguientes:

Colina: 33 °C el miércoles y 34 °C el jueves.

33 °C el miércoles y 34 °C el jueves. Santiago centro: 32 °C el miércoles y 33 °C el jueves.

32 °C el miércoles y 33 °C el jueves. Santiago norte: 33 °C el miércoles y 34 °C el jueves.

33 °C el miércoles y 34 °C el jueves. Santiago oriente: 33 °C ambos días.

33 °C ambos días. Santiago sur: 32 °C el miércoles y 33 °C el jueves.

32 °C el miércoles y 33 °C el jueves. Santiago poniente: 32 °C el miércoles y 33 °C el jueves.

32 °C el miércoles y 33 °C el jueves. Curacaví: 32 °C el miércoles y 33 °C el jueves.

32 °C el miércoles y 33 °C el jueves. Melipilla: 31 °C el miércoles y 32 °C el jueves.

31 °C el miércoles y 32 °C el jueves. San José de Maipo: 32 °C el miércoles y 33 °C el jueves.

Además, las temperaturas nocturnas también serán altas, con registros cercanos a los 25 °C alrededor de las 21:00 horas en ambas jornadas.

Desde el viernes 26 se espera un leve descenso del calor, con temperaturas máximas bajo los 30 °C, aunque continuará el predominio de cielos despejados y ambiente típicamente veraniego.