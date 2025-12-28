Metro de Santiago extenderá su horario por Año Nuevo en Torre Entel: estas son las estaciones

Revisa cómo funcionará el Metro de Santiago entre el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero, y hasta qué hora se extenderá el servicio.

Después de siete años vuelven los fuegos artificiales a la Torre Entel, y en este marco, el Metro de Santiago anunció una extensión horaria en el servicio para el traslado de los asistentes desde el show de Año Nuevo.

El espectáculo se desarrollará en la Alameda, por lo que durante el miércoles 31 de diciembre se realizará un amplio corte de tránsito en el centro de Santiago. Considerando lo anterior, desde el tren subterráneo anunciaron una serie de medidas para mitigar el impacto de esta situación.

En detalle, el Metro de Santiago dio a conocer que entre el miércoles 31 de diciembre y la madrugada del jueves 1 de enero, la Línea 1 extenderá su horario para que las personas puedan retornar a sus casas después de darte la bienvenida al 2026.

Año Nuevo en Torre Entel: El horario del Metro de Santiago y las estaciones que tendrán extensión de servicio

A través de sus redes sociales, la empresa de transportes anunció que “este 31 de diciembre, por el show de Año Nuevo en la Torre Entel, tendremos extensión horaria en algunas estaciones de L1“, por lo que el servicio será hasta las 01:30 horas.

En concreto, las estaciones Los Héroes y Universidad de Chile serán las únicas a las que los usuarios podrán ingresar a la red de Metro.

Las salidas habilitadas serán en las estaciones San Pablo, Las Rejas, Estación Central, Los Héroes, Baquedano, Tobalaba, Escuela Militar y Los Dominicos.

Respecto a la estación La Moneda, esta se encontrará cerrada desde las 15:00 horas del 31 de diciembre.

Teniendo en cuenta los horarios con los que funciona el Metro, el feriado del 1 de enero las estaciones retomarán sus servicios a las 07:30 horas.