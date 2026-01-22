Este jueves se dieron a conocer las nominaciones a la 98 edición de los Premios Oscar 2026 en una ceremonia transmitida en vivo y conducida por los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman en el Samuel Goldwyn Theater, en Los Ángeles, Estados Unidos.
De acuerdo al anuncio, entre los seleccionados a Mejor Película están Bugonia, F1: La película, Pecadores, Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme, entre otras, cintas que reúnen historias desde dramas históricos hasta thrillers contemporáneos y producciones de gran alcance internacional.
Encabezando las nominaciones de este año se encuentra Pecadores, que hizo historia al obtener 16 nominaciones, incluyendo Mejor Película, y se perfila como una de las grandes favoritas para la ceremonia que se realizará el 15 de marzo de 2026.
Una batalla tras otra y otras cintas como Hamnet y Frankenstein también han recibido reconocimiento en múltiples categorías, reflejando la amplia calidad y variedad de propuestas presentadas en la temporada de premios cinematográficos.
Películas nominadas al Oscar 2026
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Cómo y dónde ver en Chile las películas nominadas al Oscar 2026
En Chile, las películas nominadas al Oscar suelen estar disponibles a través de estrenos en salas de cine comerciales, festivales de cine locales y, cada vez más, en plataformas de streaming y video on demand.
Esto permite que el público pueda ver los filmes premiados o nominados sin esperar a la transmisión de la ceremonia, facilitando el acceso tanto a producciones internacionales como a aquellas de alcance más limitado que no llegan masivamente a los cines.
Es por ello, que el periodista de espectáculo Rodrigo Munizaga reveló que las películas nominadas pueden verse en Chile de la siguiente forma:
- Bugonia en cines
- F1 en Apple+
- Frankenstein en Netflix
- Hamnet en cines
- Marty supreme en cines desde el 5 de febrero
- Una batalla tras otra en HBO
- El agente secreto en cines 26 febrero
- Sentimental value en cines
- Sinners en HBO
- Train dreams en Netflix