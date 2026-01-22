Entre los seleccionados a Mejor Película están Bugonia, F1: La película, Pecadores, Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme, entre otras.

Este jueves se dieron a conocer las nominaciones a la 98 edición de los Premios Oscar 2026 en una ceremonia transmitida en vivo y conducida por los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman en el Samuel Goldwyn Theater, en Los Ángeles, Estados Unidos.

De acuerdo al anuncio, entre los seleccionados a Mejor Película están Bugonia, F1: La película, Pecadores, Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme, entre otras, cintas que reúnen historias desde dramas históricos hasta thrillers contemporáneos y producciones de gran alcance internacional.

Encabezando las nominaciones de este año se encuentra Pecadores, que hizo historia al obtener 16 nominaciones, incluyendo Mejor Película, y se perfila como una de las grandes favoritas para la ceremonia que se realizará el 15 de marzo de 2026.

Una batalla tras otra y otras cintas como Hamnet y Frankenstein también han recibido reconocimiento en múltiples categorías, reflejando la amplia calidad y variedad de propuestas presentadas en la temporada de premios cinematográficos.

Películas nominadas al Oscar 2026

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Cómo y dónde ver en Chile las películas nominadas al Oscar 2026

En Chile, las películas nominadas al Oscar suelen estar disponibles a través de estrenos en salas de cine comerciales, festivales de cine locales y, cada vez más, en plataformas de streaming y video on demand.

Esto permite que el público pueda ver los filmes premiados o nominados sin esperar a la transmisión de la ceremonia, facilitando el acceso tanto a producciones internacionales como a aquellas de alcance más limitado que no llegan masivamente a los cines.

Es por ello, que el periodista de espectáculo Rodrigo Munizaga reveló que las películas nominadas pueden verse en Chile de la siguiente forma: