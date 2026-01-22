Secciones
Cómo y dónde ver en Chile las películas nominadas al Oscar 2026

Entre los seleccionados a Mejor Película están Bugonia, F1: La película, Pecadores, Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme, entre otras.

Gabriela Romo
Gabriela Romo

Este jueves se dieron a conocer las nominaciones a la 98 edición de los Premios Oscar 2026 en una ceremonia transmitida en vivo y conducida por los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman en el Samuel Goldwyn Theater, en Los Ángeles, Estados Unidos.

De acuerdo al anuncio, entre los seleccionados a Mejor Película están Bugonia, F1: La película, Pecadores, Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme, entre otras, cintas que reúnen historias desde dramas históricos hasta thrillers contemporáneos y producciones de gran alcance internacional.

Encabezando las nominaciones de este año se encuentra Pecadores, que hizo historia al obtener 16 nominaciones, incluyendo Mejor Película, y se perfila como una de las grandes favoritas para la ceremonia que se realizará el 15 de marzo de 2026.

Una batalla tras otra y otras cintas como Hamnet y Frankenstein también han recibido reconocimiento en múltiples categorías, reflejando la amplia calidad y variedad de propuestas presentadas en la temporada de premios cinematográficos.

Películas nominadas al Oscar 2026

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

Cómo y dónde ver en Chile las películas nominadas al Oscar 2026

En Chile, las películas nominadas al Oscar suelen estar disponibles a través de estrenos en salas de cine comerciales, festivales de cine locales y, cada vez más, en plataformas de streaming y video on demand.

Esto permite que el público pueda ver los filmes premiados o nominados sin esperar a la transmisión de la ceremonia, facilitando el acceso tanto a producciones internacionales como a aquellas de alcance más limitado que no llegan masivamente a los cines.

Es por ello, que el periodista de espectáculo Rodrigo Munizaga reveló que las películas nominadas pueden verse en Chile de la siguiente forma:

  • Bugonia en cines
  • F1 en Apple+
  • Frankenstein en Netflix
  • Hamnet en cines
  • Marty supreme en cines desde el 5 de febrero
  • Una batalla tras otra en HBO
  • El agente secreto en cines 26 febrero
  • Sentimental value en cines
  • Sinners en HBO
  • Train dreams en Netflix

