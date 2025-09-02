La Misteriosa Mirada del Flamenco representará a Chile en los Goya y el Oscar

Esta decisión corona el camino internacional que ha tenido el primer largometraje de Diego Céspedes como en el Festival de Cannes y de Toronto.

La Academia de Cine de Chile confirmó que la película La Misteriosa Mirada del Flamenco, el primer largometraje de Diego Céspedes, representará a Chile buscando una nominación en la categoría Mejor Película Internacional en los Premios Oscar y Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya.

María Elena Wood, presidenta de la Academia de Cine de Chile, señaló que “este año alcanzamos una participación histórica del 74,5% de miembros activos en la votación, con películas postulantes de gran calidad que hicieron difícil la elección”.

“Que La Misteriosa Mirada del Flamenco haya resultado seleccionada refleja el compromiso y la diversidad de miradas que enriquecen a nuestra Academia, y confirma la legitimidad y la fuerza del cine chileno en su camino hacia los Oscar y los Goya”, agregó.

Por su parte, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, destacó que “es muy significativo que esta ópera prima de Diego Céspedes represente al país en este camino hacia dos de los premios internacionales más importantes para el cine mundial. Si bien transcurre en un entorno local, en un pueblo minero del norte de Chile, exhibe una historia cuyos ingredientes son perfectamente reconocibles en cualquier lugar: el amor y el miedo, la violencia, el odio y la discriminación hacia las minorías. Desde ya comprometemos nuestro apoyo desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para apoyar la campaña de la película”.

Diego Céspedes, en tanto, expresó que “estamos contentos por representar a Chile y más contentos aún que esta representación sea desde lo disidente y desde los nuevos rostros. Que la película pueda llegar hasta instancias como los Oscar y los Goya es un reconocimiento a todos quienes hicieron posible esta mirada rara y chilena sobre el amor y el miedo”.

La Misteriosa Mirada del Flamenco está ambientada a principios de los años 80 en el desierto chileno. Ahí conocemos a Lidia, una niña de once años que crece en una familia queer en un hostil pueblo minero.

Marginados y culpados de una misteriosa enfermedad que “se transmite con una sola mirada, cuando un hombre se enamora de otro”, la comunidad deberá enfrentarse a la violencia, el miedo y el odio, mientras Lidia emprende una búsqueda de venganza donde el amor puede ser tanto refugio como peligro.