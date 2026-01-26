Estos lugares suelen incluir servicios adicionales que brindan tranquilidad a los dueños, como alimentación con dietas específicas, monitoreo continuo y actividades recreativas.

Durante las vacaciones, muchos dueños de animales buscan alternativas seguras y cómodas para dejar a sus gatos y perros mientras están fuera, y los hoteles para mascotas se han convertido en una opción cada vez más popular.

Estos alojamientos especializados ofrecen espacios diseñados para el bienestar de los animales, con áreas de juego, atención personalizada y personal capacitado para cubrir sus necesidades, desde paseos diarios hasta cuidados especiales según la edad o condición de salud de cada mascota.

Además, los hoteles para perros suelen incluir servicios adicionales que brindan tranquilidad a los dueños, como alimentación con dietas específicas, monitoreo continuo y actividades recreativas para mantener a los animales activos y socializados.

Elegir un buen hotel para mascotas permite que los viajeros disfruten de sus vacaciones sin preocuparse, sabiendo que sus compañeros de cuatro patas están en un entorno seguro y bajo constante supervisión.

El auge de los hoteles para perros en vacaciones: conoce las opciones que hay en Santiago

La guardería de Bruno

Para quienes buscan un lugar seguro y de confianza donde dejar a su perro, La Guardería de Bruno aparece como una alternativa cálida y familiar.

El servicio se centra en el bienestar integral de cada perro, ofreciendo atención personalizada, acompañamiento constante, rutinas de aprendizaje y, sobre todo, mucho cariño.

Dirección: Sta. Patricia 2020, 8271819, La Florida, Región Metropolitana.

The Cool Cats House

The Cool Cats House es un recinto especializado exclusivamente en gatos, ubicado en Providencia, que integra hotelería felina, hospitalización y atención veterinaria en un solo lugar. Esta propuesta lo convierte en una opción destacada dentro de los panoramas en Santiago para quienes buscan un cuidado integral y de alto nivel para sus mascotas.

Dirección: Av. Los Leones 1020, Providencia, Región Metropolitana.

Peluditos

Peluditos es una excelente opción para quienes necesitan un espacio seguro y cercano para el cuidado de sus mascotas en la Región Metropolitana.

El recinto ofrece servicios de hotel y guardería para perros, además de un hotel exclusivo para gatos, todo diseñado para que los animales se sientan cómodos y contenidos durante su estadía.

El lugar cuenta con amplias zonas destinadas al juego, sectores de descanso y rutinas diarias que fomentan la actividad y el bienestar de las mascotas.

Dirección: Arauco 944, Santiago, Región Metropolitana.