En medio de la emergencia generada por los incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble, un grupo de vecinos de Penco puso en marcha el sitio web Animales Perdidos.

Esta es una plataforma colaborativa creada para reunir y organizar información sobre mascotas extraviadas y animales encontrados, con el objetivo de facilitar su difusión y ayudar a que regresen con sus familias.

Hasta el momento, los incendios han dejado un saldo de 21 personas fallecidas, más de 7.500 personas damnificadas y alrededor de 1.500 albergados, además de numerosas viviendas destruidas.

En ese contexto, la emergencia también ha impactado gravemente a mascotas y fauna silvestre. En muchos casos, las familias no lograron evacuar junto a sus animales debido a la rápida propagación del fuego, mientras que otros se extraviaron al escapar o esconderse.

Esta situación derivó en una gran cantidad de publicaciones en redes sociales, lo que terminó dificultando el seguimiento ordenado de los casos.

Cómo funciona el sitio web para buscar mascotas perdidas por los incendios forestales del sur

Ante este panorama, Felipe Vidal y Marcelo Cornejo iniciaron el 20 de enero el desarrollo de una plataforma digital que permitiera centralizar toda la información en un solo espacio.

La idea surgió mientras participaban en labores de limpieza en Lirquén, donde advirtieron que muchos avisos compartidos en redes sociales se perdían rápidamente entre nuevas publicaciones.

En la actualidad, el sitio web reúne cerca de un centenar de registros entre animales perdidos y rescatados.

Para revisar el listado de mascotas perdidas debes ingresar a ESTE LINK y elegir las categorías sobre las características del animal.