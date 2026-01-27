Guía completa para el Día de los Patrimonios 2026: visitas y eventos gratis para disfrutar del verano

La iniciativa busca destacar que el patrimonio también se vive durante esta estación, a través de costumbres, tradiciones, memorias y encuentros propios del período estival.

Por primera vez en la historia, el Día de los Patrimonios tendrá una edición especial en verano, que se realizará el sábado 31 de enero de 2026 en todo el país.

Esta nueva celebración cultural, impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), se suma al calendario anual de hitos patrimoniales y se celebrará cada último sábado de enero, según lo estipulado en el decreto que actualiza el Día del Patrimonio Cultural de Chile.

De acuerdo al ministerio organizador, el Día de los Patrimonios en Verano 2026 “propone reconocer y poner en valor aquellas experiencias cotidianas que forman parte de la identidad cultural del país y que se expresan con especial fuerza en verano, como los encuentros en barrios y plazas, los juegos tradicionales, la música típica de la temporada, los sabores característicos y el vínculo con la naturaleza, desde playas y caletas hasta valles, parques y cerros”.

Las inscripciones para el Día de los Patrimonios en Verano 2026 estarán abiertas hasta el miércoles 28 de enero de 2026, a través del sitio oficial al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ.

En esta plataforma podrás encontrar actividades gratuitas y abiertas a todo público de organizaciones públicas y privadas, comunidades, cultores y agrupaciones pueden registrar actividades gratuitas y abiertas al público.

Desde el Gobierno hicieron una invitación a participar de esta primera edición del Día de los Patrimonios en Verano 2026, “una fiesta cultural que reconoce que el patrimonio también se vive bajo el sol, en comunidad y desde los territorios, celebrando la diversidad, la memoria y la identidad que unen al país”.