Vuelven los clásicos y llegan nuevos estrenos: así será el imperdible Día del Cine Chileno 2025

Habrá una cartelera especial que incluirá estrenos como Denominación de origen y Me rompiste el corazón, además de películas familiares y producciones accesibles para todo público.

El próximo 29 de noviembre se celebra oficialmente el Día del Cine Chileno, una fecha destinada a honrar la memoria de Carmen Bueno y Jorge Müller, cineastas detenidos y desaparecidos en 1974 durante la dictadura cívico-militar.

Para conmemorar este hito, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto con la Red de Salas de Cine de Chile, organizarán entre el 27 y el 30 de noviembre una programación especial en 36 salas independientes de todo el país, con funciones gratuitas o a un valor de $1.000.

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, destacó que esta es la primera celebración oficial de la fecha y que responde a una demanda histórica de las familias de Carmen Bueno y Jorge Müller. En sus palabras, esta instancia permite valorar el trabajo de todo el sector audiovisual y ofrece a la ciudadanía la oportunidad de verse reflejada en las historias que llegan a la pantalla grande.

Por su parte, Dominique Rammsy, presidenta de la Red de Salas de Cine Chile, subrayó que esta conmemoración demuestra que el cine nacional está presente en los territorios. La llegada del evento a 36 salas de 14 regiones es, según explicó, resultado del compromiso de las personas que sostienen estos espacios y del trabajo colectivo por asegurar acceso a películas chilenas para diversos públicos.

Esta edición del Día del Cine Chileno contempla la exhibición de más de 30 largometrajes nacionales, entre los que destacan los reestrenos de las producciones más vistas en el último tiempo en salas: Denominación de origen, de Tomás Alzamora, y Me rompiste el corazón, de Boris Quercia, protagonizada por Daniel Muñoz y Carmen Gloria Bresky.

La programación también incluye ficciones como La ola (2025) de Sebastián Lelio, El pa(de)ciente (2021) de Constanza Fernández con Héctor Noguera, y La nana (2009) de Sebastián Silva con Catalina Saavedra; además de documentales como Ensayos y errores (2025), de Ignacio Rojas Vallejo.

Asimismo, se presentará la cinta patrimonial El húsar de la muerte, que cumple 100 años desde su estreno, junto con otros clásicos del cine chileno como Esperando a Godoy, Johnny 100 pesos y el documental La flaca Alejandra, de Carmen Castillo.

Estudiantes de educación básica podrán asistir a funciones especiales de películas como 31 minutos: la película, Nahuel y el libro mágico y Ogú y Mampato en Rapa Nui. Para público adolescente y adulto se programaron títulos como Los afectos (2024), de Aníbal Jofré, y Muertes y maravillas (2023), de Diego Soto.

Además, distintas regiones ofrecerán funciones gratuitas accesibles para personas con discapacidad sensorial o neurológica, adultos mayores y cuidadores del Programa ChileCuida.

El evento se realizará en espacios culturales y cines independientes del norte, centro, sur y la Región Metropolitana, incluyendo recintos en Arica, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Los Andes, Rapa Nui, Talca, Constitución, Concepción, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique, Aysén, entre muchas otras comunas del país. En Santiago, las actividades se concentrarán en salas como la Cineteca Nacional, Centro Arte Alameda, Sala K, Cine UC y espacios comunitarios.

Para revisar la cartelera completa podrá revisarse en ESTE LINK.