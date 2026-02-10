Más de 10 panoramas para el Día de los Enamorados: música, ferias, lectura y escapadas fuera de Santiago

Este 14 de febrero, Santiago y sus alrededores se llenan de actividades para celebrar el amor con actividades que van desde conciertos, ferias y eventos culturales hasta experiencias gastronómicas y escapadas románticas fuera de la capital.

Este sábado 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, una fecha dedicada a conmemorar el amor en todas sus expresiones y este año llega acompañada de una variada oferta de panoramas para el Día de los Enamorados.

Si bien su origen se remonta a diversas teorías históricas, entre ellas la del sacerdote San Valentín de Terni, ejecutado en el año 269 d.C. por casar en secreto a jóvenes enamorados, hoy la celebración se ha transformado en una oportunidad para participar en actividades culturales, musicales y gastronómicas.

En Santiago y sus alrededores, la oferta de panoramas para el Día de los Enamorados este fin de semana es amplia y diversa, con alternativas gratuitas y eventos masivos.

Panoramas para el Día de los Enamorados: música, ferias, lectura y escapadas fuera de Santiago

Actividades culturales

Uno de los principales puntos de encuentro será Plaza Brasil, donde se desarrollará el evento Mercado, Cine y Baile Social entre las 12:00 y las 20:30 horas. La jornada incluirá ferias, música, cine al aire libre y espacios de encuentro pensados para todo público.

En la misma comuna, el Mercado Tesoro, ubicado frente al Museo de Arte Contemporáneo (MAC) en la plaza Francisco Brugnoli, ofrecerá confecciones nacionales, diseño independiente y música en vivo, en un entorno marcado por el Parque Forestal.

Otra alternativa es el Mercado Factoría Franklin, que se realizará los días 14 y 15 de febrero, combinando gastronomía, diseño local y emprendimientos creativos en uno de los polos culturales más activos de la ciudad.

Para quienes buscan un panorama más tranquilo, el Museo San Francisco realizará una jornada de lectura colectiva. La actividad requiere inscripción previa en www.plagio.cl y contempla el sorteo de libros entre los asistentes.

En el ámbito musical, el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) ofrecerá una tarde de jazz gratuita desde las 18:00 horas, en el piso 3, sector jardín, combinando música en vivo y áreas verdes en pleno entorno urbano.

En tanto, el Centro Cultural Tío Lalo Parra, en Cerrillos, será escenario del Picnic del Amor, que se desarrollará entre las 18:00 y las 22:00 horas, con música en vivo, food trucks, juegos y stands de cartas de amor.

Fiestas

Para quienes buscan experiencias más producidas, distintos espacios culturales y nocturnos prepararon eventos especiales. Club Amanda ofrecerá una experiencia inspirada en Las Vegas, que incluye música en vivo, coctelería, gastronomía y la posibilidad de participar en una ceremonia simbólica de matrimonio liderada por un doble de Elvis Presley. El evento finaliza con un after party.

Por su parte, Club Chocolate, en Barrio Bellavista, realizará una celebración que incluye gastronomía, coctelería y un show tributo a Ricky Martin.

En Lo Barnechea, la cafetería La Fête Le Grand presentará preparaciones especiales para la fecha, con el cacao como protagonista, buscando ofrecer una experiencia dulce y exclusiva para las parejas.

Los fanáticos de la música en vivo podrán optar por el concierto de Chayanne, quien se presentará este 14 de febrero en el Estadio Nacional con su gira Bailemos otra vez tour. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.

Otra alternativa es I Love Santiago Night 2026, una experiencia nocturna que permitirá apreciar la ciudad desde las alturas, con DJ, animación, barra premium y cóctel incluido. El evento se realizará en el Parque Padre Hurtado, en la comuna de La Reina.

Asimismo, Cenco Malls celebrará el Día del Amor con panoramas que combinan música en vivo, gastronomía y atardeceres. Destaca un sunset en el mirador de Cenco Alto Las Condes con DJ, show de Gonzalo Yáñez y degustaciones, además de experiencias especiales en Sky Costanera y la extensión horaria de 300 SkyBar.

Escapadas románticas fuera de la capital

Para quienes prefieren salir de Santiago, una escapada de fin de semana aparece como una alternativa atractiva. La plataforma Recorrido.cl, que permite comparar y comprar pasajes de bus en línea, ofrece conexiones desde la capital hacia diversos destinos turísticos.

Entre ellos destacan Termas El Corazón, a menos de dos horas de Santiago, con paquetes especiales que incluyen estadía, cóctel, fiesta, masajes en pareja y actividades nocturnas; Termas de Jahuel, en el Valle de Aconcagua, que ofrece una experiencia más exclusiva con spa, piscinas termales y gastronomía de primer nivel; y Nevados de Chillán, que cuenta con piscinas termales al aire libre y techadas, spa y un entorno natural privilegiado.

Desde la plataforma recomiendan cotizar con anticipación, ya que los precios pueden variar según la fecha y el tipo de servicio, ofreciendo alternativas accesibles para quienes buscan celebrar sin utilizar automóvil.