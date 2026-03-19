Travel Sale 2026 y la gran oportunidad para aprovechar descuentos en vuelos: “Los efectos del alza de combustible no se ven reflejados aún”

Desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) afirmaron que el “Travel Sale llega en un buen momento, y considerando que el escenario internacional es cambiante, adelantar la compra hoy puede ser una buena forma de asegurar buenos precios”.

Durante la próxima semana, precisamente entre el 23 y el 25 de marzo, se llevará a cabo el Travel Sale 2026, evento comercial en donde diferentes empresas ofrecerán descuentos en vuelos, hoteles, paquetes turísticos, entre otros, por lo que aparece como una gran oportunidad para aprovechar de comprar pasajes baratos en medio de la incertidumbre en torno a los precios del combustibles y su implicancia.

Esta iniciativa es organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), en conjunto con la Subsecretaría de Turismo, la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), cuyas ofertas las podrás encontrar en cyber.cl/travelsale.

“En esta edición participan 36 marcas de distintas categorías: líneas aéreas, agencias de viajes, cruceros, hoteles, arriendo de vehículos, seguros de viaje, maletas y mochilas”, sostuvo a EL DÍNAMO Yerka Yukich, directora ejecutiva de ecommerce de la CCS, quien aseguró que no han fijado expectativas en términos de ventas.

Teniendo en cuenta el escenario internacional y el eventual alza en los precios, condicionados por el aumento del valor de los combustibles, desde la Cámara de Comercio de Santiago exponen que “el Travel Sale llega en un buen momento: hay ofertas interesantes y, considerando que el escenario internacional es cambiante, adelantar la compra hoy puede ser una buena forma de asegurar buenos precios”.

En este sentido, Yukich detalló que “es una buena oportunidad para comprar con descuentos para los destinos más demandados por los chilenos como son el Caribe, Sudamérica y Europa” ya que “los efectos del alza de combustible no se ven reflejados aún”.

Travel Sale 2026: los detalles del evento, descuentos y las novedades

De acuerdo a la organización del evento, destacan descuentos en los destinos más demandados por los viajeros chilenos. Por ejemplo, en el Caribe, las rebajas alcanzarán hasta un 55% para acudir a lugares como Cancún, Punta Cana, Playa del Carmen, San Andrés, entre otros.

Sudamérica no se queda atrás, ya que se podrán encontrar descuentos de hasta un 40% en ciudades como Río de Janeiro, Florianópolis, Buenos Aires y más.

En cuanto a Europa, los descuentos serán de hasta un 35% para ciudades como Estambul, París, Madrid o Roma.

Para esta edición del Travel Sale, destaca la incorporación de “Cyber IA”. Según detallaron desde la CCS, consiste en “un asistente basado en inteligencia artificial que funcionará como un personal shopper digital, ayudando a los usuarios a encontrar ofertas de viajes de forma más rápida y personalizada. Con esta herramienta buscamos mejorar la experiencia de compra dentro del evento y seguir avanzando en la incorporación de nuevas tecnologías que hagan más simple la navegación y más eficiente la búsqueda para las personas”