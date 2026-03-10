De acuerdo a los expertos, los sectores más susceptibles a un aumento son el transporte, ya que las bencinas y el diésel podrían encarecerse.

El reciente aumento del precio del petróleo, impulsado por la tensión en Medio Oriente y el riesgo sobre el suministro global, podría tener un impacto directo en el costo de vida en Chile.

De acuerdo a los expertos, los sectores más susceptibles a un aumento son el transporte, ya que las bencinas y el diésel podrían encarecerse, así como la distribución de alimentos y productos básicos, cuyos costos logísticos dependen del combustible.

Esto también podría reflejarse en servicios que requieren transporte constante, como el delivery, transporte público y algunos servicios industriales, generando un efecto en cadena que podría aumentar los precios para los consumidores en su día a día.

Alza en el petróleo: los productos y servicios que podrían aumentar su precio en Chile

De acuerdo a un informe de la BBC, estos servicios o materias primas tendrán un aumento en las próximas semanas.

Impacto en los precios de combustibles

Un petróleo más caro suele traducirse rápidamente en combustibles más costosos en las estaciones de servicio, ya que los costos internacionales de importación se reflejan en el precio local de la gasolina y el diésel. Esto puede verse también reflejado en el transporte de bienes y servicios, ya que el combustible es un insumo esencial para logística y distribución.

Efectos sobre la inflación y el costo de vida

Los analistas advierten que si el petróleo permanece alto por varias semanas o meses, la presión sobre la inflación podría aumentar, ya que mayores costos de transporte y energía tienden a trasladarse a los precios de productos básicos. Esto no solo afecta a los combustibles, sino también a alimentos y otros bienes que dependen de la logística para llegar a los consumidores.

Vuelos

El conflicto en el Golfo ha casi duplicado el precio del combustible para aviones en Europa, pasando de 830 a más de 1500 dólares por tonelada, los niveles más altos desde 2022. Dado que el combustible representa entre el 20 % y 40 % de los costos de las aerolíneas, esto podría encarecer los vuelos y provocar cancelaciones.

Fertilizantes

Los precios de los fertilizantes han subido casi un 25 %, impulsados por la tensión en Oriente Medio que afecta rutas clave como el estrecho de Ormuz y la producción de gas y urea, esencial para su fabricación. QatarEnergy, uno de los principales exportadores de urea, detuvo su producción tras ataques a sus instalaciones.