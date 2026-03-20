La herramienta digital permite a los usuarios comparar precios en línea y encontrar las opciones más económicas según su ubicación.

El reciente aumento en el precio de la parafina anunciado por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) encendió las alertas entre los consumidores, especialmente ante la llegada de las bajas temperaturas en Chile.

Según el informe semanal publicado, el kerosene registró un alza de $107,4 por litro, incremento que comenzó a regir desde el jueves 19 de marzo.

A diferencia de este combustible, las gasolinas de 93 y 97 octanos, el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular mantuvieron sus precios sin variaciones. Sin embargo, el fuerte aumento de la parafina genera preocupación en los hogares que dependen de este recurso para calefacción durante otoño e invierno.

Tras fuerte alza del kerosene: revisa dónde encontrar la parafina más barata

Ante este escenario, cobra relevancia la herramienta digital habilitada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), que permite a los usuarios comparar precios en línea y encontrar las opciones más económicas según su ubicación.

Se trata de la plataforma Parafina en Línea, un sitio web que despliega un mapa interactivo con distintos puntos de venta a lo largo del país. En este sistema, los usuarios pueden buscar por dirección, comuna o región, además de filtrar por marca del combustible.

El mapa permite visualizar las estaciones más cercanas y acceder a un listado detallado con precios actualizados, junto con la fecha y hora de la última modificación reportada. Desde la CNE aclaran que los valores publicados son responsabilidad directa de cada estación de servicio.

Con el avance del otoño y el aumento del gasto en calefacción, esta herramienta se posiciona como una alternativa clave para que las familias puedan optimizar sus compras y mitigar el impacto del alza en sus presupuestos.