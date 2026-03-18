¡Prepárate para pagar más!: revisa las variaciones de las bencinas desde este jueves

Los precios de las gasolinas se ajustan cada tres semanas, mientras que el valor de la parafina se actualiza todos los jueves.

En las últimas semanas, los precios de las bencinas han registrado un alza sostenida a nivel nacional, impulsada principalmente por el incremento en el valor internacional del petróleo y la depreciación del peso frente al dólar.

En ese contexto, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer este miércoles por la tarde su Informe Semanal de Precios de combustibles en Chile, indicando los cambios que experimentará la parafina a partir del jueves 19 de marzo.

Es importante recordar que los precios de las gasolinas se ajustan cada tres semanas, mientras que el valor de la parafina se actualiza todos los jueves.

Según ENAP, una de sus principales funciones es “vender distintos derivados de hidrocarburos a las empresas distribuidoras, quienes determinan de manera independiente el precio final que pagan los consumidores”.

Asimismo, aclaran que “ENAP no establece ni regula los precios de los combustibles en Chile. Por lo tanto, este informe no debe interpretarse como que ENAP fija o define los precios al consumidor final, los cuales se determinan libremente en un mercado abierto y competitivo”.

Revisa las variaciones de las bencinas desde este jueves

De acuerdo al reporte, los precios quedan de la siguiente manera: