Las contradicciones de La Moneda para enfrentar la anunciada modificación al MEPCO

Una nueva descoordinación entre el Ejecutivo y el oficialismo se registró en las últimas horas respecto al mecanismo para modificar el MEPCO.

AGENCIA UNO

Tras una cita con el presidente José Antonio Kast, los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado anunciaron con bombos y platillos que la próxima semana se presentaría en el Congreso un proyecto de ley para modificar Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO).

“Cuando se gobierna hay que tomar decisiones. Hay decisiones que se piensan para un momento determinado, voy a denominarlo una urgencia, y hay otras que efectivamente se piensan para mediano o largo plazo, y hoy día tenemos una urgencia a propósito de la guerra y creemos que la mayor preocupación tiene que ser afectar lo menos posible, lo más sentido para la ciudadanía. Obviamente, el valor del transporte público y también el valor del combustible de la parafina”, declaró Paulina Núñez, presidenta del Senado.

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri agregó que “vamos a estudiar con detención el proyecto que va a enviar el Ejecutivo y vamos a preocuparnos primero de que este costo no afecte o afecte lo menos posible el bolsillo de los chilenos”.

Sin embargo, horas después el ministro de la Segpres, José García Ruminot, declaraba a CNN Chile que el MEPCO sería modificado vía decreto del Ministerio de Hacienda, echando por tierra lo planteado por los legisladores de Chile Vamos.

“Vamos a privilegiar no modificar el MEPCO a través de ley, sino a vía la resolución que tome el ministro de Hacienda. Es más rápido, es más seguro que se puede hacer”, precisó García Ruminot.

Ante esto, la presidenta del Senado tuvo que dar pie atrás y cuadrarse con la postura del Ejecutivo, precisando que “ya está zanjado, ya quedó totalmente claro” y el mecanismo será modificado vía decreto.

“MEPCO, modificación MEPCO, no va al Congreso, sino que vía decreto se va a modificar”, zanjó Paulina Núñez.