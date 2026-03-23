Hasta 70% de descuento en viajes: estas son las mejores ofertas del Travel Sale 2026

Durante el evento, participan aerolíneas, agencias de viajes, aseguradoras y operadores turísticos, quienes ofrecen promociones especiales.

El Travel Sale 2026 comenzó este lunes 23 de marzo, dando inicio a una nueva edición del evento que reúne a diversas marcas del rubro turístico con descuentos en viajes, vuelos, hoteles y paquetes.

La iniciativa es organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), junto a la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), y se extenderá por tres días, hasta las 23:59 horas del miércoles 25 de marzo.

Durante el evento, participan aerolíneas, agencias de viajes, aseguradoras y operadores turísticos, quienes ofrecen promociones especiales para quienes estén planificando sus próximas vacaciones, tanto dentro de Chile como en el extranjero.

El Travel Sale se ha consolidado como una de las principales instancias del año para acceder a ofertas en el sector turístico, permitiendo a los usuarios comparar precios y aprovechar descuentos exclusivos por tiempo limitado.

Estas son las mejores ofertas del Travel Sale 2026

Según la página oficial del evento, estas son algunas de las ofertas más atractivas disponibles:

Iberia ofrece pasajes ida y vuelta a Roma desde $873.144.

Despegar cuenta con descuentos de hasta un 70% en vuelos, además de la posibilidad de pagar en hasta 18 cuotas sin interés. Vuelos de $200.000 a Río de Janeiro en Brasil.

Iberia también dispone de tarifas en clase Turista Premium hacia Europa desde $1.306.910, y hacia España desde $1.311.616.

Cocha ofrece rebajas de $100.000 en paquetes sobre $1.000.000 y de $120.000 en aquellos que superen $1.500.000. Viajes a Cancún a $740.378.

Iberia además tiene vuelos ida y vuelta a Lisboa desde $836.310 y a Madrid desde $913.417.

Para conocer el detalle completo de las promociones, los usuarios pueden visitar el sitio web oficial del Travel Sale HACIENDO CLIC ACÁ.