Su extensa duración y profundidad narrativa la han convertido en una tradición televisiva en muchos países durante estas fechas.

La película Jesús de Nazareth, dirigida por Franco Zeffirelli, es una de las producciones más emblemáticas que se transmiten durante la Semana Santa.

Estrenada en 1977, esta obra relata de manera detallada la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, combinando un enfoque fiel a los relatos bíblicos con una cuidada puesta en escena. Su extensa duración y profundidad narrativa la han convertido en una tradición televisiva en muchos países durante estas fechas.

A lo largo de los años, Jesús de Nazareth ha sido valorada por su calidad actoral, destacando la interpretación de Robert Powell en el papel principal, así como por su capacidad de conectar con audiencias de distintas generaciones.

Cuándo y a qué hora ver Jesús de Nazareth en Semana Santa

A pocos días de la Semana Santa, Televisión Nacional de Chile (TVN) anunció una programación especial para la fecha.

La parrilla incluirá películas y miniseries que se emitirán durante el Viernes Santo y Sábado Santo, correspondientes al 3 y 4 de abril, así como también el Domingo de Resurrección, que se conmemora el 5 de abril.

Semana Santa en TVN

Viernes 3 de abril

16:30 horas: Jesús de Nazaret

Sábado 4 de abril

14:30 horas: San Pedro (miniserie)

17:45 horas: Los 10 Mandamientos (la serie)

22:30 horas: Ben Hur

Domingo 5 de abril