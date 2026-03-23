Cuándo es Semana Santa, el próximo fin de semana largo en Chile

Con el fin del verano, la llegada de marzo y el regreso a la rutina, muchos se preguntarán cuándo es el próximo fin de semana largo, el cual coincide con la celebración de Semana Santa.
En estas fechas, la Iglesia Católica conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, y comienza con el denominado Domingo de Ramos, finalizando una semana más tarde con el Domingo de Resurrección, jornada en que los niños, además, reciben los tan ansiados huevitos de pascua.
¿Cuándo es Semana Santa en Chile?
En este 2026, según el calendario, la Semana Santa comienza el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril. De esta manera, el tan esperado fin de semana largo partirá el viernes 3 de abril.
Así, estas son las fechas más importantes para esos días:
- 29 de marzo: Domingo de Ramos, entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.
- 2 de abril: Jueves Santo, la Última Cena.
- 3 de abril: Viernes Santo, la Crucifixión y muerte de Jesús.
- 4 de abril: Sábado Santo.
- 5 de abril: Domingo de Resurrección.
Lista de feriados en 2026
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (irrenunciable) (fin de semana largo).
- Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales.
- Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (fin de semana largo).
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen.
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen.
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo).
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable).
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo).
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo).