Cuándo es Semana Santa, el próximo fin de semana largo en Chile

Para ese fin de semana, en que se realiza esta conmemoración de la Iglesia Católica, tendremos tres días de descanso.

Con el fin del verano, la llegada de marzo y el regreso a la rutina, muchos se preguntarán cuándo es el próximo fin de semana largo, el cual coincide con la celebración de Semana Santa.

En estas fechas, la Iglesia Católica conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, y comienza con el denominado Domingo de Ramos, finalizando una semana más tarde con el Domingo de Resurrección, jornada en que los niños, además, reciben los tan ansiados huevitos de pascua.

¿Cuándo es Semana Santa en Chile?

En este 2026, según el calendario, la Semana Santa comienza el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril. De esta manera, el tan esperado fin de semana largo partirá el viernes 3 de abril.

Así, estas son las fechas más importantes para esos días:

29 de marzo : Domingo de Ramos, entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.

: Domingo de Ramos, entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. 2 de abril : Jueves Santo, la Última Cena.

: Jueves Santo, la Última Cena. 3 de abril : Viernes Santo, la Crucifixión y muerte de Jesús.

: Viernes Santo, la Crucifixión y muerte de Jesús. 4 de abril : Sábado Santo.

: Sábado Santo. 5 de abril: Domingo de Resurrección.

Lista de feriados en 2026