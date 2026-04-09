Más de 50 restaurantes y sabores imperdibles: precios y detalles del Festival Ñam 2026

Con una amplia oferta culinaria, actividades para todas las edades y precios accesibles, el Festival Ñam promete ser una verdadera fiesta para los amantes de la buena comida.

Este fin de semana, Santiago será el epicentro de la gastronomía nacional con la llegada del Festival Ñam 2026, que celebrará su 13.ª edición entre el 10 y el 12 de abril en el Parque Padre Hurtado en la comuna de La Reina.

El evento, organizado por Street Machine junto a la Fundación Gastronomía Social, promete una experiencia culinaria única al reunir más de 50 restaurantes, además de un mercado con más de 100 productores locales. Los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas que incluyen cocina chilena, productos del mar, parrillas, opciones veganas y una destacada oferta de coctelería.

El festival se ha consolidado como un espacio que conecta a chefs, productores, pescadores artesanales y emprendedores con el público, promoviendo la diversidad de tradiciones culinarias del país. Entre sus principales atractivos destacan espacios como Ñam Mercado, Caleta Ñam y Ñam Bar, que contará con barras de coctelería y un beer garden.

Además, el evento incluirá actividades para toda la familia. Ñamcito ofrecerá talleres y experiencias educativas para niños, mientras que Cocina Academia Ñam será el escenario de clases y demostraciones culinarias en vivo.

En esta edición, Perú será el país invitado, con la participación de destacados exponentes de su gastronomía, entre ellos el reconocido chef Mitsuharu Tsumura, cuyo restaurante Maido fue elegido como el mejor del mundo en 2025 según el ranking The World’s 50 Best Restaurants.

Las entradas están disponibles a través del sistema Punto Ticket, con un valor desde los $6.500, con opciones para asistir uno o varios días, además de descuentos para vecinos de comunas cercanas y afiliados a ciertas instituciones que puedes REVISAR ACÁ.

El festival funcionará durante tres días con distintos turnos de ingreso:

Viernes 10: desde las 13:00 hrs.

Sábado 11 y domingo 12: desde el mediodía, con jornadas que se extienden hasta la tarde-noche.

Con una amplia oferta culinaria, actividades para todas las edades y precios accesibles, el Festival Ñam promete ser una verdadera fiesta para los amantes de la buena comida.