“Violento y humillante”: único imputado por el triple homicidio de La Reina acusa abusos durante interrogatorio

Jorge Ugalde, el único imputado por el triple homicidio de su cuñado, Eduardo Cruz-Coke, y sus dos sobrinos perpetrado en La Reina en octubre pasado, acusó supuestos abusos a los que fue sometido durante su interrogatorio y cuestionó el rol del Ministerio Público.

Ugalde, quien se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, calificó su actual situación como “injusta de acuerdo a las diligencias que se han llevado a cabo“.

A través de una carta, el cuñado y tío de las víctimas apuntó que la Fiscalía se niega a incluir dichas diligencias “en la carpeta de investigación, para así solicitar una audiencia de revisión de cautelares”.

En la misiva, descartó que tras el hecho existieran motivaciones económicas, a la vez que rechazó el informe médico en el que se menciona que las víctimas habían sido envenenadas.

“¿Sabían que hay documentos legales que confirman que nunca quise ser parte de la sociedad creada por mis suegros para proteger el patrimonio familiar de la ex esposa de mi cuñado, y otros que dan cuenta de mi salida de la misma? Abro esta interrogante, pues la Fiscalía en la formalización argumentó un móvil económico como origen del crimen de mi cuñado y mis dos sobrinos”, escribió Jorge Ugalde.

Imputado por triple homicidio en La Reina acusa abusos

En la carta, añadió: “¿Sabían que fuimos imputados con mi mujer de intentar envenenar a mi cuñado, en circunstancias que la clínica que lo atendió ya confirmó que no había ni un signo de envenenamiento? Otra imputación falsa que nos hizo el fiscal“.

A la vez, mencionó lo que definió como un “falso testimonio” por parte de una vecina, además de revelar qué portaba en la bolsa que llevaba cuando salió a pasear a su perro.

En esa línea, Ugalde dijo que se editaron las imágenes e indicó: “¿Sabían que otra cámara muestra que la bolsa que supuestamente contenía ropa y objetos usados en crimen, estaba prácticamente vacía? La secuencia completa, editada por los investigadores, muestra que en la bolsa introduje excremento del perro”, sostuvo.

En su carta, acusó además que “fuimos sometidos a un interrogatorio violento y humillante por 15 horas. Hubo que rogar para usar el baño, que nos convidaron un vaso de agua, ni hablar de alimentos“.

“¿Sabían que nuestra familia sufre por los muertos, por el presidio, por la persecución, por la exposición, por el temor de un asesino suelto, a la codicia desmedida y a la incertidumbre respecto si la justicia actuará con justicia?”, finaliza la misiva.