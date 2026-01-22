Expo Paine Rural 2026: lo que debes saber sobre la fiesta que mezcla tradición, música y gastronomía

Este 23, 24 y 25 de enero se realizará una nueva edición de la Expo Paine Rural, la cual tendrá a Los Jaivas y a La Sonora de Tommy Rey con Tommy Jr como unos de sus platos fuertes. Revisa todas las actividades que tendrá el evento y cómo asistir.

Si estás en busca de un panorama para este fin de semana, donde puedes combinas comida, actividades y música al aire libre, la Expo Paine Rural 2026 aparece como una buena opción para disfrutar en familia.

A 40 minutos de Santiago, vecinos de la comuna y visitantes de otros lugares podrán disfrutar de una programación que tiene entretención para todos los gustos. La fiesta costumbrista tendrá lugar en el Estadio Municipal de Paine los días 23, 24 y 25 de enero, desde las 10:00 hasta las 00:00 horas.

Lo anterior, previo al Festival de la Sandía, donde se presentarán artistas como Los Bunkers, María José Quintanilla o Pastor Rocha, quien se prepara para su debut en Viña 2026.

Los detalles de la Expo Paine Rural 2026

Son tres días de fiesta, en donde el público podrá encontrar artesanos, emprendedores, conjuntos folclóricos, campeonato de cueca, orfebrería, música en vivo, juegos para niños, gastronomía típica y degustación la sandía, producto estrella del verano y de la comuna.

Municipalidad de Paine.

Respecto a la gastronomía, habrán platillos para todos los gustos, tales como curanto al disco, diferentes tipos de carnes asadas, cordero al palo, ajiaco, chancho en piedra, anticuchos, choripán, porotos con mazamorra, humitas, pastel de choclo, arrollado huaso, variedad en empanadas, pizzas, sándwiches, completos, papas fritas, mote con huesillo, jugos naturales, batidos, cervezas artesanales, entre otros.

Además de ello, el evento contará con una parrilla programática estelar con artistas chilenos. En este marco, destacan Los Talismanes del Ritmo y del Amor, La Sonora de Tommy Rey – El Legado con Tommy Junior y Los Jaivas.

Municipalidad de Paine.

La entradas para este evento serán gratuitas para el viernes 23, mientras que para las jornadas del sábado 24 y domingo 25 de enero, las personas que deseen asistir deberán comprar sus tickets en ESTE LINK.

Las entradas generales para los dos últimos días tienen un valor de $4.000 con un cargo de $400. Para adultos mayores con movilidad reducida, el precio total es de $2.200.