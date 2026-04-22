Todo listo para el Maratón de Santiago 2026: revisa los horarios, recorridos y cortes de tránsito

Las restricciones comenzarán el sábado con desvíos en el eje de la Alameda Libertador Bernardo O’Higgins y el barrio cívico, debido al montaje del evento.

AGENCIA UNO.

Santiago se prepara para una nueva edición del Maratón de Santiago 2026, evento deportivo que convocará a miles de corredores y que implicará una serie de cortes de tránsito en distintos puntos de la capital durante este fin de semana del 25 y 26 de abril.

Las primeras restricciones comenzarán a implementarse desde la mañana del sábado 25 de abril, principalmente en el eje de la Alameda Libertador Bernardo O’Higgins y en el sector del barrio cívico, debido al montaje de estructuras necesarias para la competencia.

Todo listo para el Maratón de Santiago 2026: revisa los cortes de tránsito

En particular, desde las 09:00 horas se suspenderá el tránsito en los ejes Teatinos–Nataniel Cox y Morandé–Zenteno, entre Agustinas y Padre Alonso de Ovalle, medida que se extenderá hasta las 18:00 horas del domingo.

La jornada principal se desarrollará el domingo 26 de abril, con punto de partida frente al Palacio de La Moneda. La largada del maratón (42K) está programada desde las 07:30 horas en partidas diferidas, mientras que los atletas con discapacidad iniciarán cinco minutos antes. En tanto, el medio maratón (21K) comenzará entre las 08:00 y 08:30 horas, y la corrida 10K tendrá salidas a las 08:00 y 08:15 horas.

Los recorridos abarcarán importantes avenidas de la ciudad, incluyendo sectores de Providencia, Ñuñoa y Las Condes, lo que implicará cortes progresivos en cruces y calles aledañas mientras avanza la carrera. Entre los puntos destacados del circuito se encuentran la Plaza Baquedano, la Plaza Egaña y el eje de Avenida Américo Vespucio.

Para facilitar el traslado de participantes y asistentes, el Metro de Santiago adelantará la apertura de las líneas 1, 2, 3 y 5 a las 06:00 horas, permitiendo un acceso más expedito a los puntos de largada.

Debido a lo anterior, las autoridades recomendaron a los automovilistas planificar sus desplazamientos con anticipación, considerar rutas alternativas y privilegiar el uso del transporte público durante el desarrollo del evento.