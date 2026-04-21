Las Líneas del Metro que extenderán su horario por la Maratón de Santiago

Metro anunció cambios importantes en el funcionamiento del transporte público para el domingo, a raíz del evento deportivo.

Metro de Santiago informó que este domingo 26 de abril extenderá su horario de funcionamiento en el marco de la Maratón de Santiago.

Debido a los diversos cortes de tránsito que se llevarán a cabo por la actividad a la que asistirán más de 30 mil personas, el tren subterráneo tendrá un rol clave en el transporte de los corredores y el público en general.

Bajo este contexto, Metro de Santiago dio a conocer que la apertura de puertas se realizará a partir de las 06:00 horas, teniendo en cuenta que la primera largada (42K) será a las 07:40 horas frente al Palacio de La Moneda.

Metro adelanta funcionamiento en el marco de la Maratón de Santiago

No obstante, esta medida regirá para todas las líneas. De acuerdo a la institución, serán las líneas 1,2,3 y 5 las que adelantarán su funcionamiento una hora y media respecto a un domingo normal.

Lo anterior, permitirá facilitar el traslado de los deportistas y también el de sus respectivos familiares, amigos y todas las personas que deseen disfrutar este evento deportivo.

Metro de Santiago.

Además de ello, para esta nueva edición del Maratón de Santiago se incluyó una tarjeta Bip! en el kit oficial de los inscritos, con carga para realizar un viaje de ida y de vuelta.

Tanto la largada como la meta del evento será en el frontis del Palacio de La Moneda y estos son los horarios de largada para las diferentes distancias: