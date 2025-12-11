Cómo seguir online la Maratón de Santiago 2026

Mantente al tanto de toda la Maratón de Santiago 2026 desde cualquier lugar con transmisiones oficiales, redes sociales y herramientas digitales que te permiten vivir cada kilómetro en tiempo real.

Aunque no estés en la ruta, puedes disfrutar la maratón con seguimiento en vivo, mapas interactivos y cobertura multiplataforma. AGENCIA UNO.

La Maratón de Santiago es mucho más que una simple competencia atlética. Es una celebración de la ciudadanía, un acontecimiento que transforma las calles de Santiago en un escenario lleno de música, energía, emoción y colaboración.

El domingo 26 de abril tendrá lugar la edición de 2026 y se anticipa que será una de las más grandes hasta ahora.

No te preocupes si no puedes estar presente físicamente. Hay muchas maneras de seguir el evento desde casa o desde cualquier parte del planeta. Lo crucial es estar listo. Por eso, si accedes desde el extranjero y temes encontrar bloqueos regionales, un consejo útil es este: instalar CyberGhost VPN en tu dispositivo para garantizar una conexión estable.

Ahora sí, veamos cómo disfrutar del evento en línea de forma completa y sin perder detalle.

¿A qué hora comienza la maratón?

La carrera principal, los 42 kilómetros, comenzará a las 7:30 de la mañana (hora local). Ese mismo día también se desarrollarán las distancias de 21K y 10K, con horarios diferenciados.

Si vas a verlo desde otro país, te dejamos una guía de horarios para que no llegues tarde:

España: 12:30 PM

Argentina y Uruguay: 07:30 AM

Colombia y Perú: 05:30 AM

México: 04:30 AM

Estados Unidos (EST): 05:30 AM

Ponte una alarma si es necesario. El inicio suele ser puntual y está lleno de momentos clave. Además, si eres corredor o aficionado al running, tienes que saber sobre la maratón mucho más allá de la hora de partida: clima, altimetría, puntos de hidratación y más.

Opciones para ver la Maratón de Santiago 2026 en línea

No necesitas estar frente al televisor. Hoy, la tecnología permite seguir el evento en tiempo real desde el móvil, la tablet o tu computadora, como descubrirás a continuar:

1. Aplicación oficial de la maratón

La aplicación oficial de la Maratón de Santiago la puede conseguir en Google Play y App Store. Si ya la tienes instalada, asegúrate de actualizarla antes del evento.

¿Por qué es tan útil? Porque te permite:

Seguir a corredores específicos en tiempo real.

Ver el recorrido completo con mapas interactivos.

Recibir notificaciones personalizadas sobre el avance de la carrera.

Es ideal para quienes quieren seguir a un familiar, amigo o a sus atletas favoritos sin perderse nada. Literalmente, sabrás en qué punto del circuito se encuentran en cada momento. Incluso puedes inspirarte y aprender para correr bien, observando cómo se distribuyen el ritmo y la energía los corredores más experimentados.

2. Canales oficiales y redes sociales

Las redes sociales son otra alternativa muy útil. La organización del maratón mantiene perfiles activos y actualizados en plataformas como YouTube, Instagram y Facebook.

Durante el evento, se suele transmitir:

Secciones en vivo, como el inicio o el final.

Entrevistas con corredores.

Imágenes exclusivas del ambiente en las calles.

Además, en el sitio web oficial del maratón también se ofrecerá transmisión en vivo, junto con datos, tiempos, clasificaciones y fotos. Una experiencia completa, al alcance de un clic.

3. Medios de comunicación asociados

En la versión 2025, medios como Radio ADN fueron anunciados como “Media Partner Oficial”. Y es muy probable que en 2026 suceda algo similar.

¿Esto qué significa? Que probablemente puedas ver la transmisión desde:

Sus páginas web.

Sus apps móviles.

E incluso escuchar la carrera a través de su señal en vivo por internet.

Este año, el evento suma un nuevo apoyo en cobertura gracias a medios digitales especializados en deporte y running, que ofrecerán análisis y contenidos especiales previos, durante y después de la carrera.

4. Radio por internet

Si no te es posible mirar la pantalla, otra alternativa interesante es escuchar el evento por radio.

Novedades

Para mejorar la experiencia digital, la Maratón de Santiago de este año contará con avances en tecnología. Algunas de las novedades que se esperan con más ansias son:

Cobertura con drones y cámaras portátiles para perspectivas exclusivas del trayecto.

Datos estadísticos en tiempo real incorporados en la aplicación y el sitio web oficial.

Monitoreo individualizado de corredores.

Aunque estés en casa, todo está diseñado para que experimentes la emoción del maratón como si estuvieras allí.

Recomendaciones para ver la transmisión sin dificultades

Asegúrate de tener una buena conexión: no veas el streaming si la red es inestable. Conéctate por medio de WiFi o de una conexión segura, si es posible.

Conéctate con tiempo: muchas transmisiones inician 10 o 15 minutos antes. Ideal para no perderte la largada.

Usa los hashtags oficiales: de esta manera, te integras a la conversación en tiempo real.

Activa las alertas: en la aplicación yen las redes sociales. Asì, estarás al tanto de cada momento importante.

La Maratón de Santiago 2026 se puede ver en línea con facilidad y sin complicaciones. Simplemente tienes que seleccionar la plataforma que mejor se acomode a tus necesidades: podría ser la aplicación oficial, los medios de comunicación aliados, las redes sociales del acontecimiento o incluso la radio digital.

¿Quieres una experiencia completa, con seguimiento de corredores, mapas en vivo y contenido exclusivo? Entonces, descarga la aplicación oficial y mantenla actualizada. ¿Prefieres ver imágenes impactantes del recorrido o entrevistas? Las redes sociales serán tu mejor opción. ¿Necesitas una alternativa confiable desde el extranjero? Recuerda: instala CyberGhost VPN en tu dispositivo y elimina cualquier bloqueo que pueda aparecer.

Estés donde estés, este 26 de abril tienes una cita con el running más grande de Chile. Prepárate para disfrutar de un día inolvidable, elige tu pantalla preferida y siéntate cómodo. Porque si hay algo que tienes que saber sobre la maratón, es que cada versión es mejor que la anterior.