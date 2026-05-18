Boric retoma agenda internacional en Europa y confirma ausencia en la primera Cuenta Pública de Kast

Ya inicios de abril Boric daba los primeros pasos de su itinerario en el exterior con su participación en el foro “En defensa de la democracia”.

Luego de su última reaparición pública en un conversatorio sobre el libro biográfico de Carolina Tohá, el expresidente Gabriel Boric retomó este lunes su agenda internacional en Europa. Desde hace unas horas que se encuentra en Alemania, para participar en el Berlin Forum on Global Cooperation 2026. Su viaje se extenderá más allá del 1 de junio, por lo que su participación en la primera Cuenta Pública de su sucesor, José Antonio Kast, fue suspendida.

Según confirmó la oficina del expresidente a EL DÍNAMO, Boric ya presentó por escrito sus excusas para no asistir a la Cuenta Pública al Senado y a la Cámara de Diputados. A esas alturas, el exmandatario estará alistando su participación para un conversatorio en la British Library, la biblioteca nacional de Inglaterra y una de las más grandes del mundo.

De esta manera, Boric continúa con las actividades internacionales que comenzó poco después de que terminara su periodo como presidente. A inicios de abril participó en el foro en Barcelona “En defensa de la democracia”, que contó con la presencia de varios líderes mundiales de tendencia progresista.

Con ello, se reduce la lista de exmandatarios que asistirían a la Cuenta Pública. De momento, pese a que ninguno ha confirmado su asistencia, el panorama se avizora complejo, pues Michelle Bachelet se encuentra con una intensa agenda internacional por su candidatura a la secretaría general de Naciones Unidas y Ricardo Lagos solo ha interrumpido su retiro de la vida pública en contadas ocasiones, como para asistir a un acto de homenaje a José Tohá. La asistencia más probable es la de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien concurrió al traspaso de mando.

El itinerario de Boric

Más de 200 líderes políticos participarán en el foro en Alemania en el que Boric ya se encuentra. Esta iniciativa, de carácter anual y organizada por la Fundación Heinrich Böll, busca construir un espacio de diálogo entre Europa y el Sur Global sobre los grandes desafíos de la cooperación internacional, según transmiten desde la oficina del expresidente.

El 31 de mayo, en tanto, el exmandatario irá a dos paneles de conversación en Gales, en el marco del festival cultural y literario “Hay FestIval”. La instancia reunirá a cientos de artistas, escritores, activistas, políticos y científicos de todo el mundo como Emma Thompson, Malala Yousafzai, Gisèle Pelicot, Ian McEwan, Matt Haig, David Miliband, Nicola Sturgeon, Alice Roberts y David Olusoga.

En concreto, Boric participará a las 10.00 (hora local) en un panel con la ex vice primera ministra de Canadá Chrystia Freeland y el periodista de la BBC Edward Stourton. Más tarde a las 16.00 horas tendrá un diálogo público con el periodista de investigación John Lee Anderson.

Al día siguiente, a las 19.00 horas se hará presente en el conversatorio en la British Library para sostener un diálogo con la periodista británica experta en política internacional, clima y derechos humanos, Isabel Hilton.