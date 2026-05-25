CyberDay 2026: guía práctica para aprovechar mejor las ofertas y consejos para evitar fraudes

Revisa cuándo es la fecha del evento, cómo puedes acceder a los mejores descuentos y qué señales de alerta debes tener en cuenta a la hora de comprar para no caer en estafas.

Cada vez queda menos para el CyberDay 2026, donde varias empresas ofrecerán ofertas en distintas categorías, incluyendo tecnología, hogar, vestuario, viajes, salud, entre otras.

El evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) se llevará a cabo desde las 00:00 horas del lunes 1 de junio hasta las 23:59 horas del miércoles 3 de junio.

Para este año, se espera que el CyberDay continúe marcando récords, tal como lo hizo en 2025, cuando superaron los 520 millones de dólares en ventas, lo que se tradujo en un incremento de 4,6% en comparación con la edición de 2024.

CyberDay 2026: consejos para aprovechar mejor las ofertas

En este marco, expertos recomiendan seguir una serie de consejos para aprovechar mejor las ofertas, y de paso, evitar caer en fraudes.

Para saber si un descuento es conveniente realmente, no basta solamente con mirar el porcentaje de rebaja, según señala a EL DÍNAMO Luis Carlos Tapia, Jefe Disciplinar de Informática y Programación IACC, sino que “es recomendable comparar el precio del producto antes y durante el CyberDay, revisar su valor en distintas tiendas y considerar el costo final, incluyendo despacho, garantía, plazos de entrega y condiciones de cambio o devolución”.

Para ello, es útil apoyarse en plataformas que tienen comparadores de precios, tales como Knasta, Comparalo u otras plataformas similares. Lo anterior, debido a que “permiten verificar si la rebaja es real o si el precio fue inflado previamente”.

Sumado a ello, se recomienda “hacer una lista de productos necesarios, definir un presupuesto y evitar compras impulsivas motivadas solo por mensajes de urgencia o descuentos llamativos”.

Señales de alerta antes de comprar y cómo evitar fraudes en CyberDay 2026

Para evitar malos ratos y caer en posibles estafas, Tapia realiza un llamado a considerar estas alertas: “precios excesivamente bajos, descuentos poco creíbles, mensajes como últimas unidades o solo por pocos minutos, errores ortográficos en el sitio, falta de información del vendedor, ausencia de políticas claras de despacho o devolución, y solicitudes de pago fuera de la plataforma oficial”.

A lo que añadió: “También se debe tener cuidado con enlaces recibidos por correo electrónico, redes sociales, mensajes de texto o WhatsApp, especialmente si llevan a páginas que imitan tiendas conocidas o solicitan datos personales y bancarios de forma apresurada”.

Para evitar estafas durante este evento de comercio electrónico, lo mejor es comprar en sitios oficiales y confiables. Por ello, se recomienda “escribir directamente la dirección web de la tienda en el navegador, en lugar de ingresar desde enlaces recibidos por mensajes o publicaciones”.

Otros puntos importantes a considerar según el jefe de Informática de IACC, es “verificar que el sitio tenga https y candado de seguridad, revisar si la tienda participa oficialmente en cyber.cl, leer comentarios de otros compradores y confirmar que existan datos claros de contacto, despacho, garantía y devolución”.

Qué NO hacer al momento de comprar y cuáles son las trampas más comunes

A la hora de materializar una compra, NO se deben compartir claves, códigos de verificación, datos bancarios o información personal por canales no oficiales. “Tampoco es recomendable comprar desde redes Wi-Fi públicas, hacer transferencias directas a vendedores desconocidos o pagar fuera de la plataforma formal de la tienda”, sostiene Tapia.

Respecto a las trampas más comunes, estos son “sitios falsos que imitan tiendas reconocidas, enlaces fraudulentos enviados por correo o redes sociales, ofertas demasiado buenas para ser reales, productos de alto valor a precios muy bajos y solicitudes de pago por transferencia directa”.

También son frecuentes las promociones con falsa urgencia, como stock limitado” u oferta por pocos minutos, que “buscan generar ansiedad en el comprador. En estos casos, lo más recomendable es detenerse, comparar y verificar antes de pagar”.