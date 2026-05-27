Día del Patrimonio Cultural: Banco Santander abrirá tres emblemáticos espacios en Santiago y Valparaíso

Se trata del puente de cristal de Bandera 140, el edificio Art Déco del Work/Café de Agustinas 920 y la histórica sucursal de calle Prat en Valparaíso, los que contarán con visitas guidas y diversas expresiones de patrimonio cultural, como organilleros, boleros y muestras circenses.

En el marco de una nueva conmemoración del Día del Patrimonio Cultural, Banco Santander abrirá al público tres de sus espacios más emblemáticos: el puente de cristal que conecta sus edificios corporativos en Santiago, el Work/Café de Agustinas 920 y la histórica sucursal de calle Prat, en Valparaíso.

Estos recintos abrirán sus puertas el sábado 30 de mayo, entre las 09:00 y las 17:00 horas (sin inscripción previa), y contarán con recorridos guiados, además de activaciones de patrimonio cultural, entre ellas presentaciones de tango y bolero, organilleros y chinchineros, teatro de títeres Lambe Lambe y muestras de circo tradicional familiar.

“En Santander estamos convencidos de que el patrimonio histórico y arquitectónico debe ser resguardado, pero también puesto en valor a través de su apertura a la comunidad. Por eso, este año participaremos — una vez más— en el Día del Patrimonio Cultural con estos tres espacios emblemáticos, con el propósito de que las personas redescubran su significado y se vinculen con la ciudad desde una nueva perspectiva”, destacó Josefina García, directora de Relaciones Institucionales y Cultura de Banco Santander.

Puente de cristal: un ícono de la arquitectura moderna

Uno de los principales atractivos será el puente que se eleva a 30 metros de altura, una estructura de cristal, aluminio y acero que une, a través del piso 10, los edificios corporativos de Santander ubicados en calle Bandera y Bombero Ossa, en pleno centro de Santiago.

Diseñado por el arquitecto chileno Gonzalo Martínez, este puente es considerado un ícono de la arquitectura moderna en Chile. De hecho, en 2003 recibió la medalla de oro en la Bienal de Arquitectura de Miami.

Además de recorrer este espacio, los asistentes podrán disfrutar de intervenciones musicales de organilleros y chinchineros, como parte de las actividades culturales preparadas para la jornada.

Work/Café Agustinas: patrimonio e innovación

Otro de los espacios que abrirá sus puertas será el emblemático Work/Café de Agustinas 920, inaugurado en agosto de 2024 y emplazado en un edificio de estilo Art Déco diseñado por los arquitectos Carlos Cruz Eyzaguirre, Alberto Cruz Eyzaguirre y Escipión Munizaga Vigil.

El inmueble, que anteriormente albergó al Banco Español, hoy se posiciona como el Work/Café más grande del mundo, con 21 salas de reuniones, amplias áreas de cowork y una barra central de cafetería.

Durante el Día del Patrimonio Cultural, los visitantes podrán conocer la historia del edificio a través de recorridos guiados y disfrutar de muestras de circo tradicional y teatro Lambe Lambe a cargo de la titiritera Elizabeth Guzmán.

Sucursal Prat: un legado vivo de la historia porteña

En regiones, Santander abrirá al público su histórica sucursal ubicada en calle Prat 882, en el centro de Valparaíso.

El edificio, construido a inicios del siglo XX, forma parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad y permitirá a los visitantes recorrer sus espacios y conocer parte de la historia financiera y urbana del principal puerto del país, mientras disfrutan de tangos y boleros.

Con esta iniciativa, Banco Santander busca sumarse una vez más a la celebración cultural más importante de Chile, acercando a las personas espacios patrimoniales que combinan historia y arquitectura.