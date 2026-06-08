La plataforma entrega un documento con el detalle de la situación financiera del usuario, incluyendo los montos adeudados y el estado de la cobranza.

La situación de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) volvió a generar preocupación luego de que la Tesorería General de la República reforzara las acciones de cobranza para recuperar recursos asociados a este financiamiento estudiantil, por lo que surge la interrogante sobre cómo y dónde revisar la deuda.

La medida ha despertado inquietud entre miles de personas que buscan conocer el estado actual de sus obligaciones.

Durante los últimos días, diversos usuarios reportaron retenciones de fondos en cuentas bancarias vinculadas a procesos de cobro por deudas impagas del CAE.

¿Cómo y dónde revisar tu deuda del CAE? revisa el monto pendiente en pocos pasos

Ante este escenario, quienes hayan financiado sus estudios mediante este sistema pueden verificar fácilmente si mantienen montos pendientes.

Para ello, deben ingresar al portal de la Tesorería General de la República y acceder a la opción destinada a obtener el certificado de deuda, utilizando su RUT y ClaveÚnica EN ESTE LINK.

Una vez completado el proceso de identificación, la plataforma entrega un documento con el detalle de la situación financiera del usuario, incluyendo los montos adeudados y el estado de la cobranza. Esta información permite conocer si existen obligaciones pendientes que podrían derivar en futuras acciones de recuperación por parte del organismo fiscal.

Las autoridades recomiendan revisar periódicamente los antecedentes asociados al crédito y, en caso de registrar deuda, evaluar la posibilidad de suscribir convenios de pago que permitan regularizar la situación. Junto a ello, recordaron mantener los datos de contacto actualizados y atender oportunamente las notificaciones puede ayudar a evitar medidas de cobro más severas.