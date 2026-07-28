Qué significa la Alerta Sanitaria por hantavirus entre Atacama y Magallanes

Los casos registrados este año se han concentrado en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

El Ministerio de Salud (Minsal) decretó por primera vez una Alerta Sanitaria por hantavirus para el territorio comprendido entre las regiones de Atacama y Magallanes.

La medida, publicada en el Diario Oficial, permanecerá vigente hasta el 31 de julio de 2027 y permitirá a la autoridad contar con herramientas extraordinarias para enfrentar eventuales emergencias sanitarias.

La decisión fue adoptada luego de constatar un incremento en la gravedad de los casos registrados este año.

En ese contexto, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, explicó que “el virus del hanta produce una enfermedad que es endémica de Chile, trasmitida por el ratón de cola larga que vive en las zonas rurales y semirurales de casi todo el país“

“Como ministerio estamos monitoreado de forma permanente su comportamiento y estamos muy preocupados y ocupados porque este año la letalidad del virus ha aumentado, y debido a ello determinamos declarar esta alerta. Hasta la semana pasada se registraban 46 contagios y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad del 39%”, añadió.

Según las cifras entregadas por la autoridad, durante 2025 se contabilizaron 44 contagios y ocho fallecidos, con una letalidad del 18%, mientras que este año los casos se han detectado en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

Debido a lo anterior, la alerta tiene un carácter preventivo y no significa que exista una epidemia ni un colapso de la red asistencial.

El decreto también considera un escenario de “multiamenaza sanitaria”, ya que incorpora enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, además de la influenza aviar.

Con esta resolución, el Minsal podrá agilizar la contratación de personal, adquirir insumos mediante procedimientos excepcionales y reforzar la vigilancia epidemiológica en las zonas bajo alerta.

Respecto de la prevención, la autoridad reiteró que “el hanta no es un virus exclusivamente del verano, pues el ratón colilargo está presente todo el año. Por eso llamamos a extremar precauciones: no tocar roedores, ventilar las casas antes de entrar si han estado cerradas, limpiar con agua y cloro los espacios sin uso y mantener basura tapada y alimentos resguardados. Además, es fundamental estar atentos a los síntomas: fiebre, dolor muscular intenso y dificultad respiratoria. Si alguien los presenta y ha estado en zonas rurales o semirurales donde pudo haber presencia del ratón de cola larga, debe acudir de inmediato a un centro de salud e informarlo al personal médico para que puedan considerar el diagnóstico de hantavirus oportunamente”.