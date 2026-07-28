Solo asistió 10 días a la Cámara en julio: los viajes al extranjero de Hotuiti Teao en semana distrital

En junio del año pasado se debió votar en Sala un permiso a Teao por más de 30 días para dirigirse, por motivos particulares, a Brasil, Dubai y Taiwán.

AGENCIA UNO

El diputado Hotuiti Teao (IND-UDI) está en el foco de la polémica, luego que se conociera que aprovechó las últimas semanas distritales de la Cámara de Diputados para viajar a Estados Unidos y Europa.

Según consignó MegaNoticias, el parlamentario oficialista informó a la Cámara Baja que estaría fuera del país entre 16 de julio y el 2 de agosto, durante la semana distrital, para visitar Francia e Inglaterra, sin entregar mayores justificaciones al respecto.

Esta travesía se suma al permiso para ausentarse entre el 27 de junio y el 5 de julio de 2026, esta vez para dirigirse rumbo a Estados Unidos, también en semana distrital.

Así, el diputado Hotuiti Teao solo asistió 10 días a la Cámara de Diputados, pero no sufrirá grandes descuentos en su dieta, ya que éstas se aplican cuando se ausenta de las sesiones del Parlamento.

No es la primera vez que el legislador se ausenta del país en medio de semanas distritales, ya que en 2025 sumó viajes a Estados Unidos y Brasil y en junio del año pasado se debió votar en Sala un permiso por más de 30 días para dirigirse, por motivos particulares, a Brasil, Dubai y Taiwán.

La polémica protagonizada por Hotuiti Teao se suma a la protagonizada por el diputado republicano Leandro Kuntsmann, quien se fue de vacaciones al Caribe durante la semana distrital, lo que hizo que se anunciar que se pondría en tabla modificar el reglamento de la Cámara de Diputados sobre viajes en semanas distritales, y que en caso de ser por motivos particulares, sea sin goce de sueldo.

Sin embargo, hasta esta fecha esta propuesta sigue sin ser vista por el propio Parlamento.